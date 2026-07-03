Vác thùng đồ 5kg, người phụ nữ suýt liệt 2 chân vì thoát vị đĩa đệm hiếm gặp

Sau một lần mang thùng hàng nặng khoảng 5kg, chị T.T.L. (42 tuổi, xã Trường Thành, TP Cần Thơ) xuất hiện những cơn đau lưng âm ỉ. Nghĩ chỉ là đau cơ thông thường, chị tự điều trị bằng thuốc và tiêm giảm đau tại nhiều nơi.

Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Hai chân yếu dần, việc đi lại trở nên khó khăn. Ban đầu chị phải bám vào đồ đạc trong nhà để di chuyển, sau đó đến việc ngồi dậy cũng phải nhờ người thân hỗ trợ.

Do lo ngại phải phẫu thuật cột sống, người bệnh tiếp tục trì hoãn việc điều trị chuyên sâu. Chỉ đến khi gần như mất khả năng tự vận động, chị mới đi khám.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm tầng L1-L2 - vị trí hiếm gặp, với khối thoát vị chèn ép nghiêm trọng vào cấu trúc thần kinh trung tâm, có nguy cơ gây tổn thương thần kinh nặng nếu không được xử trí kịp thời. Bệnh nhân được nội soi cột sống qua lỗ liên hợp để lấy khối thoát vị.

Theo BS Nguyễn Quang Hưng, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ đây là phương pháp ít xâm lấn, tận dụng đường vào tự nhiên của cột sống để tiếp cận trực tiếp vị trí tổn thương, giúp hạn chế tối đa tác động đến mô lành và các cấu trúc thần kinh xung quanh.

Sau phẫu thuật, tình trạng của người bệnh cải thiện rõ rệt. Mức độ đau giảm khoảng 80-90%, cảm giác tê chân thuyên giảm đáng kể. Người bệnh có thể tự trở mình, nâng chân và tập đi lại ngay sau mổ.

Tổn thương cột sống trên phim chụp - Ảnh BVCC

BS.CKI Nguyễn Quang Hưng cho biết, phần lớn người mắc thoát vị đĩa đệm không cần phẫu thuật và có thể điều trị bảo tồn. Tuy nhiên, khi xuất hiện các triệu chứng thần kinh như yếu cơ hoặc giảm khả năng vận động, người bệnh cần được khám chuyên khoa càng sớm càng tốt.

Theo bác sĩ, điều quan trọng là phải phân biệt giữa tình trạng đau khiến người bệnh ngại cử động với yếu cơ thực sự do tổn thương thần kinh.

Nếu sau khi giảm đau mà bệnh nhân vẫn không thể nhấc chân lên được thì đây là dấu hiệu tổn thương thần kinh đáng lo ngại. Trong những trường hợp như vậy, việc can thiệp sớm có ý nghĩa rất lớn đối với khả năng phục hồi vận động của người bệnh.

Bác sĩ cũng cho biết, thoát vị đĩa đệm tại tầng L1-L2 tương đối hiếm gặp. Trong khi đa số các trường hợp thoát vị xảy ra ở tầng L4-L5 hoặc L5-S1 - những vị trí chịu tải trọng lớn của cơ thể - thì tầng L1-L2 nằm sát tủy sống. Vì vậy, chỉ cần khối thoát vị không quá lớn cũng có thể gây chèn ép thần kinh nghiêm trọng, dẫn đến đau dữ dội, yếu hai chân, thậm chí nguy cơ tàn phế nếu điều trị chậm trễ.

Người bệnh bình phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các chuyên gia khuyến cáo, người bị đau lưng không nên chủ quan, nếu xuất hiện một trong các dấu hiệu sau cần đi khám ngay tại các cơ sở chuyên khoa thần kinh:

- Đau lưng kéo dài, điều trị thông thường không cải thiện.

- Tê bì hoặc yếu một hay hai chân.

- Đi lại khó khăn, giảm khả năng vận động.

- Không thể nhấc chân hoặc đứng dậy như bình thường.

- Triệu chứng tiến triển nhanh sau mang vác nặng hoặc chấn thương.

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