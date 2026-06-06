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Toyota GR86 2027 đọ dáng cùng sao "Fast and Furious" Sung Kang

Thảo Mai

Mẫu xe Toyota GR86 2027 mới vẫn chưa được tăng công suất động cơ, nhưng một số tinh chỉnh có thể giúp mỗi lần cầm lái mẫu xe này trở nên thú vị hơn.

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Tại sự kiện FuelFest năm nay diễn ra ở Pleasanton, bang California, Mỹ, những người yêu thích xe Nhật Bản JDM thuộc cộng đồng “Taste of Tokyo” đã được chứng kiến màn ra mắt của Toyota GR86 2027. Đây là lễ hội thường niên nhằm tôn vinh văn hóa xe hơi, trình diễn drift thực tế, âm nhạc và nghệ thuật.
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Đáng chú ý, Sung Kang - nam diễn viên nổi tiếng với series phim "Fast and Furious" cũng tham gia sự kiện này và chụp ảnh cùng chiếc Toyota GR86 2027 màu xám Thunder Gray mới. Điều này không có gì lạ vì Sung Kang vốn được biết đến như một gương mặt đại diện nổi bật của văn hóa chơi xe JDM và thường xuyên hợp tác với Toyota.
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Màu sơn trên chiếc Toyota GR86 2027 này được mô tả là tông xám đặc có khả năng thay đổi sắc thái tùy theo điều kiện ánh sáng. Đây cũng là điểm mới duy nhất của khu vực ngoại thất. Bên trong khoang lái xuất hiện tùy chọn nội thất Cockpit Red mới với các điểm nhấn màu đỏ trên phần đệm hông ghế, thảm sàn và ốp cửa.
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Phiên bản Premium cao cấp hơn được trang bị nhiều chi tiết nội thất màu đen gang như công tắc, núm điều khiển và cần số. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn chỉ sở hữu ghế bọc nỉ màu đen dập nổi logo GR, có thể điều chỉnh 6 hướng và được thiết kế với phần đệm hông tăng cường khả năng ôm cơ thể người ngồi.
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Ngoài ra, Toyota GR86 2027 còn có một thay đổi đáng chú ý khác là hệ thống camera âm thanh nổi nhằm phục vụ các tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Hệ thống này hiện có phạm vi nhận diện gần như gấp đôi trước đây, giúp cải thiện khả năng phát hiện phương tiện phía trước khi sử dụng hệ thống kiểm soát hành trình. Bên cạnh đó, xe còn được bổ sung một camera đơn nhằm hỗ trợ phát hiện các vật thể ở gần tại giao lộ.
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Đúng như dự đoán của nhiều người, Toyota GR86 2027 không có bất kỳ thay đổi nào về hệ truyền động. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 249 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua vi sai chống trượt hạn chế Torsen, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.
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Tuy nhiên, cách mô-men xoắn được truyền tải đã được điều chỉnh. Toyota cho biết các kỹ sư của hãng đã tinh chỉnh chân ga nhằm mang lại phản hồi mượt mà và tuyến tính hơn. Ngoài ra, phần vát của cơ cấu khóa liên động cần số giữa số 4 và số 5 đã được mở rộng thêm khoảng 0,5 mm để cải thiện cảm giác sang số.
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Tại thị trường Mỹ, Toyota GR86 2027 tiếp tục được cung cấp với hai phiên bản là tiêu chuẩn và Premium. Cả hai đều có thể trang bị thêm gói Performance Package được bê nguyên từ đời cũ sang.
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Gói Performance Package này bổ sung hệ thống phanh Brembo với cùm phanh sơn đỏ, đi kèm 4 piston phía trước và 2 piston phía sau. Bên cạnh đó là đĩa phanh có đường kính 325 mm phía trước và 315 mm đằng sau. Gói trang bị này cũng bao gồm bộ giảm chấn Sachs nhằm cải thiện khả năng vận hành.
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Toyota sẽ công bố giá bán của GR86 phiên bản đời 2027 trong vài tuần tới. Tuy nhiên, những thay đổi lần này khó có thể khiến giá tăng đáng kể. Vì vậy, giá khởi điểm của xe dự kiến chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với mức khởi điểm 32.695 USD hiện nay. Toyota GR86 2027 dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý chính hãng vào mùa hè năm nay.
Video: Toyota GR86 2027 đọ dáng cùng sao "Fast and Furious" Sung Kang.
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