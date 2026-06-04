Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027 và kỳ thi THPT

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026 - Phiên họp Chính phủ thường kỳ thứ 2 của Chính phủ khóa XVI ngày 3/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Bộ GD&ĐT xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt năm học 2026-2027; đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng trên 61.600 thí sinh so với năm trước. Trong đó, số lượng thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.204.806 (đạt 98,45%) với 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.

Công tác coi thi sẽ diễn ra vào các ngày 10, 11, 12/6. Trong đó, ngày 10/6 là ngày làm thủ tục dự thi, ngày 11/6 tổ chức thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều; ngày 12/6 tổ chức thi hai môn tự chọn).

Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13/6 đến ngày 30/6/2026.

Công bố kết quả thi là ngày 1/726, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học, cao đẳng.

Thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025/Nguồn baodaidoanket.vn

Cùng với đó, sắp xếp, bố trí nhân lực và tập trung cho chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng yêu cầu, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Xây dựng, các địa phương khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, hoàn thành các trường nội trú liên cấp biên giới bảo đảm tiết kiệm, phù hợp nhu cầu, tránh lãng phí.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 18/5 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu cụ thể hóa Chỉ thị số 20/CT-TTg thành các phương án tổ chức thực thi cụ thể; tuyệt đối không chủ quan; từng địa phương phải xây dựng kịch bản vận hành chi tiết và phương án xử lý các tình huống phát sinh. Đặc biệt, phải coi phòng chống gian lận bằng công nghệ cao và AI là rủi ro trọng yếu của Kỳ thi năm nay; chủ động tập huấn nhận diện thiết bị mới, kiểm soát chặt vật dụng đưa vào phòng thi…