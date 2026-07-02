Thủ khoa, Á khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 lộ diện toàn quốc

Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, cả nước có 11 thủ khoa và 47 á khoa ở các khối thi truyền thống, gồm A00, A01, B00, C00, D01.

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thủ khoa, á khoa các khối thi truyền thống đã dần lộ diện.

Theo thống kê của VietNamNet, năm 2026 cả nước có tổng cộng 11 thủ khoa và 47 á khoa ở 5 khối thi truyền thống.

Sau khi có điểm, hãy kiểm tra kỹ kết quả của từng môn thi. Ảnh minh họa/nguồn tbd.edu.vn

Cụ thể, ở khối A00, có 1 thủ khoa duy nhất đạt tổng điểm 30/30 là em Nguyễn Khắc Công, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Tân Yên số 1, tỉnh Bắc Ninh.

Ở khối này, ngoài thủ khoa, có 16 á khoa cùng đạt mức điểm 29,75 gồm:

Ở khối A01, có 3 thủ khoa cùng đạt tổng điểm 29,75, gồm các em: Hoàng Hương Giang (lớp 12 Toán 1 của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội); Nguyễn Trung Thái Sơn (lớp 12A2 Tin của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN) và Hoàng Quang Minh (lớp 12A1 của Trường THPT Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Ở khối này, ngoài 3 thủ khoa, có 4 á khoa cùng đạt mức điểm 29,5 gồm:

Ở khối B00, có 4 thủ khoa cùng đạt mức điểm tuyệt đối 30/30 gồm các em: Nguyễn Lê Yến Nhi (lớp 12B4) và Đinh Ngọc Hải Lam (lớp 12B2), cùng Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, TPHCM; Huỳnh Diễm My (lớp 12A1 của Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ, tỉnh Đắk Lắk); Trần Quang Thắng (lớp 12 chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM).

Ở khối này, ngoài 4 thủ khoa, có 13 á khoa cùng đạt mức điểm 29,75 gồm:

Ở khối C00, có 1 thủ khoa đạt 28,75 điểm là Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 2006). Tuy nhiên, đây là thí sinh tự do, sinh năm 2006 (tức hơn 2 khóa so với lứa học sinh tốt nghiệp năm nay). Thí sinh này là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Luật Thương mại quốc tế của Học viện Ngoại giao.

Ở khối này, ngoài thủ khoa, có 8 á khoa cùng đạt mức điểm 28,5 gồm:

Ở khối D01, có 2 thủ khoa cùng đạt tổng điểm 29 gồm các em: Nguyễn Xuân Tuệ Minh (lớp 12A3 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN) và Nguyễn Diệp Anh (lớp 12A của Trường THCS và THPT Dewey, Hà Nội).

Ở khối này, ngoài 2 thủ khoa, có 6 á khoa cùng đạt mức điểm 28,5 gồm:

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