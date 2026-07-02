Thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ hôm nay 2/7

Từ hôm nay ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh trên cả nước sẽ thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển.

Trước đó, thí sinh đã có 5 ngày (từ 17/6 đến 21/6) để thực hành trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT, làm quen với giao diện đăng ký xét tuyển, tìm hiểu mã trường, mã ngành, tập sắp xếp các nguyện vọng và rà soát các thông tin cá nhân để kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý (nhập, sửa, xem) thông tin trên Hệ thống. Việc đăng ký xét tuyển đối với các chương trình đào tạo phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển. Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5; các trường khối Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào tất cả các cơ sở đào tạo đăng ký theo chương trình đào tạo và được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Đồng thời, thí sinh phải cung cấp các dữ liệu (theo tiêu chí, điều kiện, quy trình đăng ký được quy định tại thông tin tuyển sinh của các trường ) để xét tuyển vào các chương trình đào tạo mà thí sinh đã đăng ký để các trường sử dụng xét tuyển.

Từ ngày 2/7, thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 - Ảnh: VGP/Thu Trang

Tất cả các nguyện vọng của thí sinh sẽ được xử lý trên Hệ thống. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký, khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.

Các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp Giấy phép hành nghề, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật căn cứ vào ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do các trường công bố để điều chỉnh nguyện vọng (các trường sẽ cập nhật ngưỡng đầu vào trước 17h ngày 10/7).

Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các trường, không đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào những nhóm ngành, ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện.

Trường hợp cơ sở đào tạo có tổ chức các hình thức đăng ký xét tuyển riêng, nộp hồ sơ và các minh chứng trực tiếp hoặc trực tuyến tại trường, thí sinh thực hiện theo quy định của cơ sở đào tạo nhưng vẫn phải đăng ký đầy đủ thông tin trên Hệ thống để được xét tuyển chung với tất cả thí sinh khác.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện để đăng ký xét tuyển đối với tất cả phương thức là có tổng điểm 3 môn kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30 (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng), nhưng không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Thí sinh nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển tại cơ sở đào tạo (theo hướng dẫn của cơ sở đào tạo). Thí sinh xét tuyển có môn năng khiếu, sử dụng điểm năng khiếu của cơ sở đào tạo khác để xét tuyển, phải liên hệ với cơ sở đào tạo để đăng ký dự thi, dự thi, hoặc nộp điểm thi năng khiếu.

Thí sinh cần lưu ý, đối với các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.