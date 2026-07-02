Điểm sàn của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 lấy 19 điểm

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển năm 2026 vào 12 trường trực thuộc là 19 điểm đối với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và 19 điểm đối với điểm Đánh giá năng lực HSA. Đây là mức điểm tối thiểu thí sinh cần có để được đăng ký xét tuyển.

Cụ thể, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học năm 2026 là 19 điểm (chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 là 19 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Năm 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 21.380 chỉ tiêu (Ảnh: VNU).

Đối với các phương thức xét tuyển khác, Hội đồng tuyển sinh các trường thành viên thực hiện quy đổi tương đương và công bố theo đúng Hướng dẫn và Quy chế tuyển sinh hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của Đại học Quốc gia Hà Nội và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các nhóm ngành đào tạo giáo viên, pháp luật và sức khỏe, các đơn vị đào tạo sẽ xác định, công bố điểm ngưỡng theo từng ngành/chương trình đào tạo (không thấp hơn mức quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo), dự kiến vào ngày 3/7.

Năm 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 21.380 chỉ tiêu đại học chính quy cho 166 ngành/chương trình đào tạo. Trong đó, khoảng hơn 17.000 sinh viên sẽ học tập tại Hòa Lạc. Việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là căn cứ quan trọng để các đơn vị đào tạo xây dựng mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo từng ngành/chương trình đào tạo, bảo đảm chất lượng tuyển sinh và thực hiện đúng quy định hiện hành.

Năm ngoái, điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội cao nhất lên tới 30, ở ngành Sư phạm tiếng Anh và tiếng Trung của Trường Đại học Ngoại ngữ; thấp nhất là 15,06 ở ngành Kinh tế - tài chính cũng của cơ sở đào tạo này.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh xét tuyển đa phương thức, thí sinh cần ưu tiên lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp, đồng thời tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của từng trường thay vì chỉ dựa vào phổ điểm hay dự báo điểm chuẩn.