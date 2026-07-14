Thành tích xuất sắc của Tạ Ngọc Minh tại Olympic Vật lí quốc tế 2026

Tại Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế (IPhO) năm 2026 diễn ra tại thành phố Bucaramanga, tỉnh Santander (Colombia), em Tạ Ngọc Minh, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh đã xuất sắc giành Huy chương Vàng, góp phần đưa đoàn Việt Nam lọt vào Top 7 quốc gia và vùng lãnh thổ xuất sắc nhất, đánh dấu mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam tại đấu trường này.

"Chàng trai vàng" Tạ Ngọc Minh. Ảnh: NVCC.

Cú đúp giải Nhất học sinh giỏi quốc gia hai năm liền, Huy chương bạc Olympic Vật lí châu Á

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, thầy Phạm Đình Hiệp, giáo viên Vật lí Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, người đồng hành cùng đội tuyển Olympic Vật lí quốc tế 2026 tại Colombia cho biết, việc Minh giành Huy chương Vàng không phải điều bất ngờ. Theo thầy, trong suốt quá trình ôn luyện, nam sinh luôn thể hiện năng lực nổi trội và duy trì phong độ ổn định, vì vậy các thầy cô đều kỳ vọng em sẽ mang về tấm Huy chương Vàng danh giá.

Thầy Phạm Đình Hiệp và em Tạ Ngọc Minh. Ảnh: NVCC.

Cùng quan điểm, thầy Vương Bá Huy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Ninh cho biết, ông không ngạc nhiên trước thành tích của học trò. Trong quá trình tập huấn tại Hà Nội chuẩn bị cho các kỳ thi khu vực và quốc tế, Minh luôn là một trong những thành viên nổi bật của đội tuyển, nhiều lần xếp thứ hai trong các đợt khảo sát và thi thử.

Ngay trước đó, tại Olympic Vật lí châu Á năm 2026 - sân chơi quy tụ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có truyền thống mạnh về Vật lí như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga hay Đài Loan - Tạ Ngọc Minh đã giành Huy chương Bạc với số điểm đứng thứ hai trong đội tuyển Việt Nam.

Trước khi bước lên bục vinh quang của Olympic quốc tế, Minh cũng đã hai năm liên tiếp đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Vật lí. Chuỗi thành tích ấy phản ánh sự ổn định hiếm có của nam sinh Bắc Ninh trong nhiều năm liền, đồng thời là cơ sở để các thầy cô tin tưởng em có thể chinh phục tấm Huy chương Vàng.

Con “nhà nòi”, học tập dựa trên sự chủ động

Thầy Vương Bá Huy cho hay, em Tạ Ngọc Minh sinh ra trong một gia đình có truyền thống học tập, cả bố và mẹ Minh đều công tác trong ngành công an. Điều thú vị, bố của em là anh Tạ Ngọc Dũng, cựu học sinh chuyên Toán Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, từng học lớp do thầy Vương Bá Huy chủ nhiệm. Thời còn đi học, anh Dũng nổi tiếng là học sinh chuyên Toán nhưng học rất tốt môn Hóa học và từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Hóa của tỉnh Bắc Ninh.

Em Tạ Ngọc Minh (thứ hai bìa phải) và cùng các thầy cô và thành viên đội tuyển. Ảnh: NVCC.

Em Tạ Ngọc Minh chia sẻ, niềm yêu thích Vật lí đến với em từ những bài học trong sách giáo khoa và bài giảng của thầy cô khi học lớp 6. Đến năm lớp 8, em được lựa chọn vào đội tuyển Vật lí của Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo.

Qua những câu chuyện của thầy cô về truyền thống học tập của Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và thành tích của các thế hệ đi trước, Minh đặt mục tiêu thi đỗ vào ngôi trường này. Năm 2023, em hoàn thành mục tiêu khi trở thành học sinh lớp chuyên Vật lý.

Trong quá trình học tập, Minh may mắn được các thầy cô có chuyên môn và giàu tâm huyết đồng hành. Theo em, các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn luôn động viên, chia sẻ để học sinh vượt qua áp lực trong quá trình ôn luyện.

Trước khi lên đường dự Olympic Vật lí quốc tế 2026, dù không tạo áp lực về thành tích, các thầy cô vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào đội tuyển. Minh cho biết, em cảm nhận được điều đó và coi đây là động lực để nỗ lực hướng tới mục tiêu cao nhất.

Nam sinh chia sẻ, phương pháp học tập cốt lõi của mình không có điều gì đặc biệt ngoài việc tập trung tối đa trong mỗi giờ học trên lớp để tiếp thu đầy đủ bài giảng, sau đó dành nhiều thời gian tự học và tự nghiên cứu tại nhà.

Trong thời gian ôn luyện đội tuyển, mỗi khi gặp phần kiến thức chưa thực sự hiểu, Minh đều ghi chép lại để trao đổi với thầy cô, các anh chị khóa trước hoặc bạn bè trong đội tuyển nhằm tìm ra hướng giải quyết.

Theo Minh, việc chủ động đặt câu hỏi và tự tìm lời giải giúp em hiểu sâu bản chất của vấn đề thay vì chỉ ghi nhớ công thức.

Nhìn lại hành trình của mình, nam sinh cho rằng mỗi thành tích đạt được đều có dấu ấn của gia đình và các thầy cô. Chính sự động viên, đồng hành ấy đã giúp em giữ được quyết tâm trong suốt quá trình học tập và chinh phục các kỳ thi.

Chia sẻ về dự định tương lai, Tạ Ngọc Minh cho biết em mong muốn tiếp tục theo đuổi những công việc gắn với lĩnh vực Vật lí. Em cũng vui khi luôn nhận được sự tôn trọng và ủng hộ của bố mẹ cùng người thân đối với lựa chọn của mình.