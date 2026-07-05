Quy định mới về tổ chức và điều hành hội nghị Ban Chấp hành Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định 206 của Bộ Chính trị về tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Quy định 206- QĐ/TW gồm 17 điều, quy định cụ thể về thành phần tham gia, chế độ, thời gian tổ chức hội nghị, trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu tham dự hội nghị và nhiều vấn đề khác.

Cụ thể, theo Quy định số 206-QĐ/TW, thành phần chính thức tham dự hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (sau đây gọi tắt là hội nghị) là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (gồm chính thức và dự khuyết). Khách mời của hội nghị là các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và một số đại biểu không là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (trừ nội dung Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng). Danh sách khách mời do Thường trực Ban Bí thư quyết định. Khi cần thiết, Bộ Chính trị mời một số đồng chí không là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng có liên quan đến nội dung hội nghị dự họp và báo cáo tại hội nghị.

Căn cứ chương trình công tác và thực tiễn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp định kỳ mỗi năm 2 lần (trừ năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội), có điều chỉnh khi cần thiết. Căn cứ điều kiện thực tế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến khi cần thiết. Ngoài chương trình họp định kỳ, khi thấy cần thiết hoặc có trên một nửa số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức) đề nghị thì Bộ Chính trị quyết định triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và bổ sung vào chương trình họp toàn khóa. Căn cứ quyết định của Bộ Chính trị về việc triệu tập hội nghị, nội dung, chương trình hội nghị, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo trước về thời gian dự kiến tổ chức hội nghị ít nhất 15 ngày để đại biểu chủ động công tác.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 hồi tháng 3. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Tổng Bí thư chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phát biểu khai mạc, bế mạc, kết luận hội nghị. Tùy theo nội dung, yêu cầu của từng phiên họp, đồng chí Tổng Bí thư sẽ trực tiếp hoặc phân công các Ủy viên Bộ Chính trị là lãnh đạo chủ chốt điều hành hội nghị. Chủ trì, điều hành hội nghị phân công các cơ quan có liên quan ghi biên bản hội nghị. Thường trực Ban Bí thư quyết định việc chia tổ thảo luận và chỉ định đại biểu đại diện chủ trì điều hành thảo luận tại tổ. Việc chia tổ thảo luận thực hiện theo nguyên tắc luân phiên để các đồng chí tham dự hội nghị có điều kiện được nghe, trao đổi với nhiều đồng chí khác.

Các đại biểu tham dự hội nghị có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chương trình hội nghị; chấp hành sự điều hành của đồng chí chủ trì, điều hành hội nghị; biểu quyết những quyết định chung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng chịu trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những quyết định đó. Cùng với đó, nghiên cứu kỹ lưỡng, tích cực thảo luận, góp ý kiến vào các đề án, báo cáo, các vấn đề do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các đồng chí khách mời của hội nghị tham gia thảo luận tại tổ, khi Bộ Chính trị đề nghị thì thảo luận tại hội trường.

Sau hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết) có trách nhiệm chủ trì hoặc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận hội nghị tại địa phương, cơ quan, đơn vị theo quy định…

Văn phòng Trung ương Đảng gửi máy tính bảng có chứa tài liệu hội nghị đến đại biểu tham dự hội nghị ít nhất 5 ngày trước ngày khai mạc hội nghị để các đại biểu nghiên cứu. Đối với các tài liệu thuộc bí mật nhà nước thì thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự hội nghị có trách nhiệm nghiên cứu, chuẩn bị nội dung đóng góp ý kiến và gửi ý kiến tới Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp, chuyển cơ quan chủ trì đề án xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình gửi hội nghị. Cơ quan chủ trì xây dựng đề án có trách nhiệm hoàn thiện các tài liệu thuộc hồ sơ đề án trình hội nghị; trong đó, cần nêu rõ những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau trình xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định.

Quy định số 206-QĐ/TW cũng quy định về công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu hội nghị; tham gia ý kiến thảo luận, phát biểu tại hội nghị của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; chương trình hội nghị; bầu cử và biểu quyết tại hội nghị; chất vấn tại hội nghị; thông tin về hội nghị...

Hội nghị quyết định áp dụng một trong các hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu kín và bằng giơ tay.

Căn cứ các quy định có liên quan, chủ trì điều hành xin ý kiến Trung ương Đảng quyết định hình thức biểu quyết phù hợp. Hình thức biểu quyết điện tử có thể sử dụng trong trường hợp hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến hoặc khi đủ điều kiện kỹ thuật, bảo đảm an toàn, bảo mật theo quy định...