Nâng cao vị thế đội ngũ trí thức Bắc Ninh trong phát triển bền vững

Ngày 6/6, tại Bắc Ninh, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và đội ngũ trí thức tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp Hội tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TSKH Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, cách mạng và hiếu học; là quê hương của nhiều danh nhân, nhà khoa bảng, nhà lãnh đạo tiêu biểu của đất nước. Cùng với sự phát triển của đất nước, đội ngũ trí thức tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trao tặng quà lưu niệm chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ I Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi sáp nhập từ hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh mới đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, GRDP của tỉnh đạt 522.618 tỷ đồng, tăng 10,27%, nằm trong nhóm địa phương có mức tăng trưởng hai con số của cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 20% so với năm trước, chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện.

“Với định hướng rõ ràng và chỉ tiêu cụ thể, sau sáp nhập tỉnh, Bắc Ninh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng tăng trưởng bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ của khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời là điểm sáng về chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao đời sống Nhân dân”, ông Phan Xuân Dũng khẳng định.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho rằng, những yêu cầu phát triển mới đang đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với đội ngũ trí thức tỉnh Bắc Ninh trong việc phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và tình yêu quê hương để đồng hành cùng địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển.

Đánh giá về hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh, TSKH Phan Xuân Dũng ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác tập hợp trí thức, tư vấn, phản biện xã hội, phổ biến kiến thức khoa học, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Liên hiệp Hội tỉnh Bắc Ninh là thành viên tích cực trong 34 Liên hiệp Hội địa phương có nhiều đóng góp cho những thành công của Liên hiệp Hội Việt Nam. Hoạt động của Liên hiệp Hội Bắc Ninh luôn được Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh quan tâm chỉ đạo, đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức.

Các phong trào sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, góp phần khơi dậy niềm đam mê khoa học trong cộng đồng.

“Những kết quả đạt được của Liên hiệp Hội tỉnh Bắc Ninh là rất đáng khích lệ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành công chung của Liên hiệp Hội Việt Nam. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, tôi ghi nhận và chúc mừng những thành tích của các đồng chí”, Chủ tịch Phan Xuân Dũng phát biểu.

Tại Đại hội, TSKH Phan Xuân Dũng cũng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội tỉnh phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của địa phương.

Sức mạnh của đất nước, của dân tộc đang được đo bằng trí tuệ, bằng công nghệ mới, bằng đóng góp của KH&CN, do vậy “đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững” của đất nước.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. Vì vậy, việc xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức cần được xem là nhiệm vụ chiến lược, là đầu tư cho phát triển bền vững của đất nước.

​