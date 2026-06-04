Kiệt tác nhà thờ 800 tuổi của Bỉ được UNESCO vinh danh

Nhà thờ Đức Bà Tournai là một trong những công trình tôn giáo nổi bật nhất châu Âu thời Trung Cổ. Tọa lạc tại thành phố Tournai thuộc vùng Wallonia của Bỉ, nhà thờ không chỉ là biểu tượng của địa phương mà còn được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 2000 nhờ giá trị kiến trúc và lịch sử đặc biệt.

Ảnh: visittournai

Việc xây dựng nhà thờ bắt đầu từ thế kỷ XII trên nền của một công trình tôn giáo cổ hơn. Điều khiến Nhà thờ Đức Bà Tournai trở nên độc đáo là nó phản ánh sự chuyển tiếp giữa hai phong cách kiến trúc lớn của châu Âu: Roman và Gothic. Phần gian giữa cùng khu vực năm tháp được xây dựng theo phong cách Roman với những bức tường dày, cửa vòm tròn và cảm giác vững chãi như một pháo đài. Trong khi đó, phần ca đoàn được hoàn thành sau này theo phong cách Gothic với những mái vòm cao vút, cửa sổ lớn và không gian ngập tràn ánh sáng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Đặc điểm nổi bật nhất của nhà thờ là cụm năm ngọn tháp đá cao khoảng 83 mét. Không giống phần lớn các nhà thờ châu Âu chỉ có hai tháp phía trước, Nhà thờ Đức Bà Tournai sở hữu năm tháp tập trung quanh khu vực giao nhau của công trình, tạo nên hình dáng vô cùng khác biệt trên đường chân trời thành phố. Từ xa, chúng trông giống những tháp canh của một lâu đài khổng lồ hơn là một nhà thờ.

Ảnh: openchurches

Bên trong công trình là hàng loạt tác phẩm nghệ thuật quý giá. Một trong những báu vật nổi tiếng nhất là bình thánh bằng vàng được chế tác vào thế kỷ XIII bởi nghệ nhân Nicolas de Verdun, được xem là một trong những kiệt tác kim hoàn Trung Cổ còn tồn tại đến ngày nay. Ngoài ra, những cột đá đồ sộ, mái vòm cao và hệ thống cửa kính màu tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa đầy tính nghệ thuật.

Trải qua hơn 800 năm, nhà thờ đã chứng kiến chiến tranh, hỏa hoạn và nhiều biến động lịch sử. Năm 1999, một cơn lốc xoáy mạnh đã gây thiệt hại đáng kể cho công trình, buộc các chuyên gia phải tiến hành những dự án phục hồi kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, nhờ các nỗ lực bảo tồn, nhà thờ vẫn giữ được phần lớn vẻ đẹp nguyên bản.

Ngày nay, Nhà thờ Đức Bà Tournai không chỉ là nơi hành lễ của cộng đồng Công giáo mà còn là điểm đến thu hút du khách từ khắp thế giới. Với năm ngọn tháp đặc trưng và sự kết hợp hài hòa giữa hai phong cách kiến trúc lớn của châu Âu, công trình này được xem là một trong những viên ngọc quý của di sản văn hóa Bỉ và của cả nền văn minh Trung Cổ.