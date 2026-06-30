Khó thở sau chuyến xe dài, người phụ nữ suýt tử vong vì 'chết đuối trên cạn'

Bệnh nhân N.T.B. (66 tuổi, ngụ xã Trần Đề, TP. Cần Thơ) cho biết, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, bà cùng gia đình đi du lịch. Ngày đầu tiên sức khỏe hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, sang ngày thứ hai, bà bắt đầu đau tức ngực sau xương ức, tim đập nhanh, khó thở tăng dần, đặc biệt khi vận động hoặc lên xuống xe.

Do triệu chứng ngày càng nặng, bà được đưa đến một cơ sở y tế địa phương cấp cứu. Với biểu hiện khá giống nhồi máu cơ tim, các bác sĩ ban đầu nghĩ nhiều đến bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên, sau điều trị tình trạng không cải thiện nên gia đình chuyển bà đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Kết quả chụp CT phổi ghi nhận nhiều huyết khối cấp tính tại hệ động mạch phổi hai bên - Ảnh BVCC

BS Trần Thị Như Ngọc, Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân vẫn còn đau ngực và khó thở nhiều khi vận động.

Kết quả chụp CT phổi ghi nhận nhiều huyết khối cấp tính tại hệ động mạch phổi hai bên. Siêu âm tim cũng cho thấy đã xuất hiện các dấu hiệu rối loạn chức năng tim phải.

"Trong chuyên ngành, chúng tôi thường ví thuyên tắc động mạch phổi giống như tình trạng 'chết đuối trên cạn'. Bệnh nhân vẫn đang thở, vẫn cố gắng hít không khí vào phổi nhưng oxy không thể đi vào máu một cách hiệu quả do dòng máu đến phổi bị cục máu đông chặn lại. Nói cách khác, phổi vẫn có oxy nhưng máu không đến được nơi trao đổi khí để mang oxy đi nuôi cơ thể. Hậu quả là người bệnh xuất hiện khó thở dữ dội, hụt hơi, đau ngực, tim đập nhanh, thậm chí suy hô hấp và suy tim cấp trong những trường hợp nặng", BS Trần Thị Như Ngọc giải thích.

Điều đáng lưu ý, triệu chứng của thuyên tắc động mạch phổi có thể rất giống nhồi máu cơ tim, khiến người bệnh và cả người thân dễ nhầm lẫn.

Người bệnh bình phục sau khi được cấp cứu can thiệp - Ảnh BVCC

Theo BS Trần Thị Như Ngọc, phương pháp điều trị phụ thuộc vào mức độ tắc nghẽn động mạch phổi.

Đối với những trường hợp huyết khối ở các nhánh động mạch phổi nhỏ, chưa gây tắc hoàn toàn, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) vẫn duy trì trên 90%, người bệnh chưa có biểu hiện suy tim hoặc suy hô hấp nặng thì có thể điều trị nội khoa bằng thuốc kháng đông, kết hợp hỗ trợ oxy và theo dõi sát.

Ngược lại, nếu huyết khối lớn gây tắc hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn động mạch phổi, bệnh nhân sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, suy tim phải cấp và nguy cơ tử vong rất cao.

May mắn, trường hợp của bà B. được đánh giá chưa bị huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch phổi. Người bệnh đáp ứng tốt với phác đồ điều trị kháng đông nên không cần can thiệp tái thông mạch máu.

Sau 11 ngày điều trị, các triệu chứng đau ngực và khó thở gần như biến mất. Bệnh nhân có thể đi lại, sinh hoạt bình thường và được xuất viện.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, trường hợp của bà B. có nhiều yếu tố nguy cơ hình thành huyết khối như tuổi cao, béo phì và đặc biệt là việc phải nằm hoặc ngồi trên xe đường dài trong nhiều giờ liên tục.

Việc ít vận động kéo dài khiến máu lưu thông chậm, làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu ở chân. Các cục máu đông này có thể theo dòng máu di chuyển lên phổi và gây thuyên tắc động mạch phổi.

Cách phòng ngừa huyết khối khi đi đường dài Đứng dậy vận động hoặc thay đổi tư thế sau mỗi 1-2 giờ. Thường xuyên co duỗi chân khi phải ngồi hoặc nằm lâu. Uống đủ nước trong suốt hành trình. Hạn chế ngồi hoặc nằm bất động liên tục nhiều giờ. Khi xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh, chóng mặt, ngất hoặc sưng đau một bên chân cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám. Nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo và chủ động phòng ngừa có ý nghĩa quan trọng trong giảm nguy cơ thuyên tắc mạch máu, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người bệnh.

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