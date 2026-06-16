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[INFOGRAPHIC] Saudi Arabia gây bất ngờ khi cầm hòa Uruguay tại World Cup 2026

Saudi Arabia tạo bất ngờ lớn tại World Cup 2026 khi cầm hòa Uruguay 1-1. Abdullah Al-Amri mở tỷ số trước khi Maxi Araujo ghi bàn gỡ hòa cho đại diện Nam Mỹ.

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