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[INFOGRAPHIC] Cape Verde tạo địa chấn trước Tây Ban Nha tại World Cup 2026

Cape Verde kiên cường cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 tại bảng G World Cup 2026, tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất từ đầu giải.

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