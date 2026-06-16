[INFOGRAPHIC] Cape Verde tạo địa chấn trước Tây Ban Nha tại World Cup 2026

Khám phá loài rắn đỏ rực phun nọc chính xác từ 2 mét Loài rắn hổ mang đỏ phun nọc độc chính xác vào mắt kẻ thù từ khoảng cách hơn 2 mét, nổi bật với màu sắc rực rỡ và khả năng tự vệ đáng kinh ngạc.

Nhận định Thụy Điển vs Tunisia: Đại diện Bắc Âu chiếm ưu thế Thụy Điển được đánh giá nhỉnh hơn Tunisia ở trận ra quân bảng F World Cup 2026 nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.

Nhận định Bờ Biển Ngà vs Ecuador: Cân tài cân sức tại bảng E Bờ Biển Ngà và Ecuador được đánh giá khá cân bằng ở trận ra quân bảng E World Cup 2026, nơi cuộc chiến tuyến giữa có thể quyết định kết quả.

Dự đoán Hà Lan vs Nhật Bản: Kubo có thể tạo bất ngờ? Hà Lan và Nhật Bản tạo nên cặp đấu đáng chú ý tại bảng F World Cup 2026. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn nhưng khó có trận đấu dễ dàng.

Đức vs Curaçao: Chờ màn bùng nổ của Musiala và Wirtz Đức được đánh giá vượt trội so với Curaçao ở trận ra quân bảng E World Cup 2026. Cỗ xe tăng hướng tới chiến thắng đậm để tạo lợi thế.

[INFOGRAPHIC] John McGinn ghi bàn, Scotland đánh bại Haiti tại World Cup 2026 John McGinn tỏa sáng với bàn thắng ở phút 28 giúp Scotland vượt qua Haiti 1-0 trong trận ra quân bảng F World Cup 2026.

[INFOGRAPHIC] Morocco cầm hòa Brazil 1-1 tại World Cup 2026 Morocco tiếp tục chứng minh họ là đối thủ khó chịu khi cầm hòa Brazil 1-1 ở bảng E World Cup 2026. Vinicius Junior và Amine Sabiri là hai cầu thủ ghi bàn.

[INFOGRAPHIC] Qatar giành điểm lịch sử trước Thụy Sĩ tại World Cup 2026 Qatar tạo nên cột mốc đáng nhớ khi giành điểm World Cup đầu tiên trong lịch sử sau trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ nhờ bàn gỡ ở phút 90+4.

Nhận định Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ: Arda Guler tạo khác biệt? Úc và Thổ Nhĩ Kỳ bước vào trận ra quân bảng D World Cup 2026 với quyết tâm giành lợi thế. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút.