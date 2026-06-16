[INFOGRAPHIC] Ai Cập cầm hòa Bỉ nhờ bàn phản lưới nhà tại World Cup 2026

Khám phá khoáng vật sodalite: bầu trời đêm trong lòng đất Sodalite với màu xanh lam sâu thẳm, hình thành trong đá magma, là khoáng vật đẹp mê hoặc, được yêu thích trong chế tác trang sức và sưu tập.

Khám phá loài rắn đỏ rực phun nọc chính xác từ 2 mét Loài rắn hổ mang đỏ phun nọc độc chính xác vào mắt kẻ thù từ khoảng cách hơn 2 mét, nổi bật với màu sắc rực rỡ và khả năng tự vệ đáng kinh ngạc.

Nhận định Thụy Điển vs Tunisia: Đại diện Bắc Âu chiếm ưu thế Thụy Điển được đánh giá nhỉnh hơn Tunisia ở trận ra quân bảng F World Cup 2026 nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.

Nhận định Bờ Biển Ngà vs Ecuador: Cân tài cân sức tại bảng E Bờ Biển Ngà và Ecuador được đánh giá khá cân bằng ở trận ra quân bảng E World Cup 2026, nơi cuộc chiến tuyến giữa có thể quyết định kết quả.

Dự đoán Hà Lan vs Nhật Bản: Kubo có thể tạo bất ngờ? Hà Lan và Nhật Bản tạo nên cặp đấu đáng chú ý tại bảng F World Cup 2026. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn nhưng khó có trận đấu dễ dàng.

Đức vs Curaçao: Chờ màn bùng nổ của Musiala và Wirtz Đức được đánh giá vượt trội so với Curaçao ở trận ra quân bảng E World Cup 2026. Cỗ xe tăng hướng tới chiến thắng đậm để tạo lợi thế.

[INFOGRAPHIC] Australia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 nhờ Irankunda và Metcalfe Nestory Irankunda và Connor Metcalfe lần lượt ghi bàn giúp Australia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 ở lượt trận đầu bảng D World Cup 2026.

[INFOGRAPHIC] John McGinn ghi bàn, Scotland đánh bại Haiti tại World Cup 2026 John McGinn tỏa sáng với bàn thắng ở phút 28 giúp Scotland vượt qua Haiti 1-0 trong trận ra quân bảng F World Cup 2026.

[INFOGRAPHIC] Morocco cầm hòa Brazil 1-1 tại World Cup 2026 Morocco tiếp tục chứng minh họ là đối thủ khó chịu khi cầm hòa Brazil 1-1 ở bảng E World Cup 2026. Vinicius Junior và Amine Sabiri là hai cầu thủ ghi bàn.