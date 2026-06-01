Hành trình tìm lại âm thanh cho bệnh nhi trải qua nhiều đại phẫu

Bệnh nhi bị nghe kém bẩm sinh mức độ nặng do hàng loạt bất thường giải phẫu, gồm thiểu sản ốc tai, hẹp ống tai trong, dị dạng hòm nhĩ, đường đi bất thường của dây thần kinh VII và nhiều biến đổi cấu trúc tại tai giữa, tai trong.

Suốt 5 năm đầu đời, bệnh nhi gần như gắn liền với bệnh viện. Em đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn như mở lỗ mũi sau do tắc lỗ mũi sau bẩm sinh, phẫu thuật tim bẩm sinh và nhiều lần can thiệp điều trị các vấn đề đường thở kéo dài.

Do đường thở luôn trong tình trạng hẹp và tăng tiết dịch, mỗi đợt nhiễm trùng hô hấp đều tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng. Chính vì vậy, ngay cả việc gây mê cũng trở thành thách thức lớn đối với các bác sĩ gây mê hồi sức.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BSCC

Trước khi phẫu thuật, ê-kíp đã dành nhiều thời gian để tối ưu hóa mọi điều kiện an toàn cho bệnh nhi, từ điều trị ổn định các đợt nhiễm trùng, theo dõi sát chức năng hô hấp, đánh giá đường thở nhiều lần đến hội chẩn gây mê hồi sức chuyên sâu.

Đặc biệt, các bác sĩ đã phân tích chi tiết hình ảnh CT và MRI tai trong nhằm xây dựng phương án phẫu thuật phù hợp và an toàn nhất.

Kết quả, cuộc mổ diễn ra thuận lợi, điện cực được đặt đúng vị trí và đáp ứng thần kinh trong mổ ghi nhận rất tốt.

Người thân bệnh nhi không giấu được xúc động khi ca mổ thành công - Ảnh BSCC

TS.BS Lê Hồng Anh, Trưởng khoa Tai Thần kinh, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, hội chứng CHARGE là một rối loạn di truyền hiếm gặp do đột biến gen, ảnh hưởng đến sự phát triển của nhiều cơ quan trong cơ thể, bao gồm các nhóm dị tật thường gặp gồm: khuyết tật mắt, dị tật tim bẩm sinh, tắc lỗ mũi sau, chậm phát triển thể chất và thần kinh,dị tật sinh dục và dị tật tai kèm mất thính lực.

Nhiều trẻ mắc hội chứng này phải trải qua hàng chục lần nhập viện cùng nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ ngay từ những năm đầu đời.

Theo các chuyên gia, ở nhóm bệnh nhi có khiếm thính nặng hoặc điếc sâu, cấy ốc tai điện tử không chỉ giúp tiếp nhận âm thanh mà còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển ngôn ngữ, giao tiếp và khả năng hòa nhập xã hội.

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