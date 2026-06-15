Hải trình trải nghiệm “Downtown không ngủ” của giới tinh hoa tại sự kiện ra mắt Festival Island

Tại đây, Sun Property (thành viên tập đoàn Sun Group) đã chính thức giới thiệu tổ hợp căn hộ dịch vụ The Fest thuộc đảo lễ hội Festival Island, đại đô thị Charmora City.

Hành trình trải nghiệm “Downtown không ngủ” giữa lòng vịnh ngọc

Những bãi biển đông kín du khách, các tuyến phố ven biển nhộn nhịp từ sáng đến đêm cùng chuỗi sự kiện, lễ hội liên tiếp được tổ chức đang tạo nên bức tranh tăng trưởng đầy sức sống cho ngành du lịch Nha Trang. Sự trở lại mạnh mẽ của dòng khách nội địa và quốc tế không chỉ thúc đẩy doanh thu dịch vụ, lưu trú, giải trí mà còn mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho thị trường bất động sản du lịch bên vịnh ngọc.

Hơn 1.000 khách hàng tham dự sự kiện ra mắt đảo lễ hội Festival Island tại Nhà thi đấu Khánh Hòa.

Trong bối cảnh đó, từ sáng sớm, gần 1.000 khách hàng và các đại lý phân phối chiến lược đã có mặt tại Nhà thi đấu Khánh Hòa để tham dự sự kiện ra mắt đảo lễ hội Festival Island, cùng trải nghiệm không gian nghệ thuật được đầu tư quy mô, tái hiện sinh động nhịp sống giải trí đa sắc màu của Nha Trang. Tại đây, Sun Property khéo léo thiết lập nên một hành trình trải nghiệm giác quan bài bản, nơi từng chi tiết quy hoạch và tầm nhìn vĩ mô của Festival Island được lật mở và khám phá thông qua chuỗi hoạt động tương tác độc đáo.

Tâm điểm dẫn dắt cảm xúc của cả sự kiện là Key Moment mang chủ đề "Rực rỡ kỳ quan lễ hội", mô phỏng nhịp đập cuồng nhiệt của một thiên đường giải trí đêm hoạt động liên tục. Từng lớp ánh sáng, âm thanh và nghệ thuật trình diễn tinh tế kết hợp nhịp nhàng với công nghệ hologram Cá Voi Khổng Lồ trên màn Gauze mỏng, tái hiện khoảnh khắc chuyển giao kỳ diệu giữa ngày và đêm. Không gian được đẩy lên cao trào khi mô hình biểu tượng Festival Island được hạ dần xuống tâm sân khấu cùng hiệu ứng múa pháo "Vũ điệu giao thoa" rực rỡ, mang đến một bản hòa ca cân bằng giữa nghệ thuật trình diễn và công nghệ hiện đại.

Tiết mục nghệ thuật kết hợp công nghệ hologram tái hiện nhịp sống giải trí đêm của dự án.

"Sự kiện hôm nay đã mang đến một bức tranh thực tế sinh động về mô hình 'Downtown không ngủ' tại Nha Trang. Việc kết hợp giữa công nghệ ánh sáng hiện đại và các màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc không chỉ tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ, mà còn giúp các nhà đầu tư tin tưởng hoàn toàn vào khả năng thu hút du khách lâu dài của dự án.", lãnh đạo một đại lý phân phối chính thức Charmora City chia sẻ

Festival Island: Mảnh ghép thắp sáng kinh tế đêm Nha Trang

Sự bùng nổ từ sự kiện ra mắt chính là bước đệm đưa khách hàng và nhà đầu tư tiếp cận quy hoạch bài bản của phân khu Festival Island. Tọa lạc tại phường Nam Nha Trang – nơi chuẩn bị xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa, đại đô thị Charmora City quy mô 227 ha được bao bọc bởi sông Quán Trường và sông Tắc, thừa hưởng địa thế phong thủy thịnh vượng. Trong đó, phân khu trung tâm Festival Island giữ vai trò là tâm điểm giải trí hoạt động suốt ngày đêm với quy mô 116 ha sở hữu vị thế bốn mặt giáp sông và ôm trọn mặt hồ sân khấu nước rộng 7,3 ha.

Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Sun Group Khánh Hòa phát biểu tại sự kiện.

Tại đây, Sun Group thiết lập một hệ sinh thái trải nghiệm tuần hoàn dựa trên bốn mảnh ghép cốt lõi: Nước, F&B, các show trình diễn và hạ tầng lưu trú. Mặt nước không còn đóng vai trò ranh giới cảnh quan thông thường, mà được thiết kế để trở thành một sân khấu biểu diễn ngoài trời sinh động, đưa du khách kết nối liên tục từ đại lộ ẩm thực đến chợ đêm VUIFest nhộn nhịp hằng đêm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Sun Group Khánh Hòa đánh giá, Nha Trang là vịnh biển hội tụ nhiều tiềm năng vươn tầm quốc tế, tuy nhiên các hoạt động giải trí đêm hiện vẫn còn khoảng trống lớn cần khỏa lấp. Được định vị là tổ hợp giải trí hoạt động 24/7, Festival Island tương lai sẽ sở hữu các show trình diễn 3D mapping quy mô, nghệ thuật thể thao nước Jetski, pháo hoa rực rỡ hằng đêm, chợ đêm VUIFest sầm uất cùng nhiều lễ hội, sự kiện được Sun Group đầu tư vận hành suốt quanh năm.

“Sự xuất hiện của tháp căn hộ dịch vụ The Fest ngay vị trí tâm điểm Festival Island và toàn dự án sẽ đóng vai trò thúc đẩy dòng khách du lịch đổ về trải nghiệm, mở ra cơ hội đầu tư bền vững cho khách hàng.”, đại diện lãnh đạo Sun Group khẳng định.

Nương theo triết lý "Festival Nonstop", sự hiện diện của phân khu Festival Island hứa hẹn trở thành điểm tựa đầu tư vượt thời gian nhờ dòng chảy lễ hội cuộn trào suốt 365 ngày. Tại đây, mỗi ngày thức dậy là một ngày hội, và mỗi đêm buông xuống là một bữa tiệc thăng hoa của âm nhạc, ánh sáng và giá trị thịnh vượng vĩnh cửu.

Căn hộ dịch vụ The Fest: Điểm tựa sinh lời và tài sản truyền đời xứng tầm

Để đón đầu dòng khách du lịch khổng lồ đổ về đảo lễ hội, phân khu căn hộ cao tầng The Fest chính là giải pháp đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp tại dự án. Tọa lạc ngay tại giao lộ thịnh vượng của Festival Island, tiếp giáp trực tiếp mặt nước biểu tượng của đảo, ba tòa tháp mang lại tầm nhìn Panorama độc bản hướng sông, phố phường và hồ trung tâm, biến ban công mỗi căn hộ thành một "khán đài VIP" để chủ sở hữu tương lai thưởng lãm trọn vẹn các chương trình biểu diễn nghệ thuật và pháo hoa rực rỡ hằng đêm.

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, các tháp căn hộ tại The Fest được quy hoạch thông minh theo mô hình 100% thương mại dịch vụ (TMDV) với pháp lý rõ ràng, giúp chủ nhân thuận lợi khai thác đa dạng mô hình lưu trú ngắn ngày như Airbnb hay homestay. Hệ thống tháp căn hộ liên kết nhanh chóng đến tiện ích clubhouse định hướng sảnh lobby cao cấp, bể bơi vô cực và khu vườn dạo bộ tiêu chuẩn resort, bên cạnh bộ sưu tập giới hạn 219 căn thấp tầng mang đậm phong vị kiến trúc Champa đặc sắc xung quanh.

Chia sẻ chi tiết về dòng sản phẩm này, đại diện chủ đầu tư Sun Property một lần nữa nhấn mạnh, việc The Fest sở hữu cơ cấu căn hộ linh hoạt, kết hợp cùng năng lực vận hành dự án và phát triển điểm đến bài bản từ Sun Group sẽ mang lại giải pháp khai thác sinh lời tối ưu cho các nhà đầu tư, chủ sở hữu tương lai.

Sự kiện khép lại với chương trình bốc thăm may mắn với các phần quà giá trị là những cặp vé máy bay của Sun Phuquoc Airways. Với sự đồng hành tài chính từ các ngân hàng đối tác như Vietcombank, Vietinbank, MBBank và NCB, The Fest hứa hẹn là bài toán đầu tư an tâm cho những nhà đầu tư nhạy bén biết đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của đại đô thị Charmora City.