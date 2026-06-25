Hà Nội áp dụng vé điện tử liên thông, thay thế vé giấy truyền thống từ hôm nay 25/6

Từ hôm nay 25/6, Hà Nội chính thức vận hành hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức trên toàn mạng lưới giao thông công cộng. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng giao thông thông minh, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, vận hành dịch vụ vận tải hành khách công cộng.​

Khách trải nghiệm hệ thống vé điện tử liên thông cho giao thông công cộng. Ảnh VOV

Khi sử dụng dịch vụ, người dân có thể linh hoạt lựa chọn nhiều hình thức thanh toán hiện đại khác nhau tùy theo nhu cầu như thẻ giao thông, thẻ ngân hàng, mã QR trên ví điện tử hoặc sử dụng ngay thẻ điện tử tích hợp trên điện thoại thông minh. Đặc biệt, đối với đối tượng hành khách từ 60 tuổi trở lên, hệ thống đã tích hợp tính năng hỗ trợ nhận diện thông tin ưu đãi thông qua thẻ Căn cước công dân theo đúng quy định hiện hành. Mọi quy trình dịch vụ từ đăng ký, mua mới cho đến gia hạn các loại vé đều được số hóa, cho phép hành khách thực hiện trực tuyến nhanh chóng thông qua ứng dụng hoặc trang web của hệ thống. Bên cạnh loại vé lượt thông thường, người dân còn có thêm nhiều lựa chọn linh hoạt khác như vé ngày, vé tuần hoặc vé tháng với các thời hạn sử dụng đa dạng.

Riêng đối với hình thức vé lượt, cơ chế tính tiền sẽ dựa trên quãng đường di chuyển thực tế của hành khách để đảm bảo tính chính xác và công bằng. Quy trình này đòi hỏi người đi xe phải thực hiện đầy đủ hai bước xác thực: khi vừa lên phương tiện, hành khách cần chạm thẻ hoặc quét mã theo hướng dẫn để hệ thống ghi nhận điểm bắt đầu hành trình; đến khi kết thúc chuyến đi và chuẩn bị xuống xe, hành khách tiếp tục lặp lại thao tác tương tự để hệ thống xác định điểm cuối, từ đó tự động tính toán tổng chiều dài quãng đường và trừ số tiền vé tương ứng.

Việc triển khai đồng bộ hệ thống vé liên thông này không chỉ mang lại tiện ích cho người dân mà còn tạo nền tảng vững chắc để tập trung toàn bộ dữ liệu từ khâu vận hành, bán vé đến thanh toán về một đầu mối duy nhất, giúp các cơ quan chức năng dễ dàng quản lý, điều hành và giám sát chặt chẽ hoạt động giao thông công cộng.

Nhằm đảm bảo quyền lợi và tránh các sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên chủ động tìm hiểu trước các phương thức thanh toán được hệ thống chấp nhận, đồng thời tuân thủ nghiêm túc việc xác thực thẻ hoặc mã ở cả hai đầu chuyến đi để tránh tình trạng hệ thống tính sai lệch cước phí.

Theo đại diện Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội (Tramoc), lần đầu tiên cơ quan quản lý có thể thiết lập thời gian biểu, giám sát hoạt động vận tải và phê duyệt lệnh vận chuyển của tất cả đơn vị vận tải trên cùng một nền tảng quản trị tập trung FMC. Hệ thống cho phép dữ liệu vận hành được cập nhật theo thời gian thực, bảo đảm tính minh bạch, chính xác và kịp thời.

Đáng chú ý, ngay khi đưa vào vận hành, hệ thống sẽ tự động tính toán cự ly di chuyển trong khu vực Vành đai 1 để thực hiện chính sách miễn phí vé cho người dân theo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội trong giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến 30/6/2027.