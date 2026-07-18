Deadvlei: Khu rừng chết trăm tuổi giữa sa mạc Namibia

Deadvlei nằm trong Vườn quốc gia Namib-Naukluft ở Namibia, cách bờ Đại Tây Dương không quá xa. Tên gọi của nơi này ghép từ tiếng Anh dead (chết) và tiếng Afrikaans vlei (đầm lầy), có nghĩa là "đầm lầy chết". Đây được xem là một trong những cảnh quan siêu thực và dễ nhận biết nhất trên Trái Đất.

Ảnh: Wikimedia Commons

Ít ai ngờ rằng vùng đất khô cằn này từng là một đầm lầy xanh tươi. Khoảng 900–1.000 năm trước, sông Tsauchab thường xuyên mang nước đến khu vực này sau những trận mưa lớn, tạo điều kiện cho những cây keo gai lạc đà (Vachellia erioloba) phát triển. Thế nhưng theo thời gian, các cồn cát khổng lồ của sa mạc Namib dần dịch chuyển, chặn dòng chảy của con sông và cắt đứt nguồn nước nuôi dưỡng khu rừng.

Ảnh: Wikimedia Commons

Không còn nước, những cây keo lần lượt chết khô. Điều kỳ lạ là chúng không bị phân hủy như trong nhiều khu rừng khác. Nguyên nhân nằm ở khí hậu cực kỳ khô hạn của Namib – một trong những sa mạc lâu đời nhất thế giới. Ban ngày, nhiệt độ có thể vượt 40°C, trong khi lượng mưa trung bình mỗi năm chỉ vài chục milimét. Điều kiện này quá khắc nghiệt để nấm và vi sinh vật phát triển mạnh, khiến các thân cây gần như được "ướp khô" tự nhiên.

Ngày nay, khoảng vài chục thân cây đen sẫm vẫn đứng sừng sững trên nền đất sét trắng nứt nẻ, tạo nên sự tương phản ngoạn mục với những cồn cát màu đỏ cam cao tới hơn 300 mét bao quanh. Chính sự kết hợp giữa ba gam màu – đen của cây chết, trắng của lòng chảo đất sét và đỏ của cát – đã biến Deadvlei thành một trong những địa điểm được các nhiếp ảnh gia yêu thích nhất thế giới.

Ảnh: fynch-hatton

Không chỉ đẹp, Deadvlei còn kể câu chuyện về sức mạnh của thiên nhiên. Chỉ một thay đổi nhỏ trong dòng chảy của con sông cũng đủ làm biến mất cả một hệ sinh thái. Đồng thời, nơi đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng định hình cảnh quan của gió và cát trong suốt hàng thế kỷ.

Các nhà khoa học cũng nghiên cứu Deadvlei để hiểu hơn về quá trình sa mạc hóa, sự thích nghi của thực vật với khí hậu khắc nghiệt và lịch sử biến đổi môi trường ở miền nam châu Phi. Những dữ liệu thu thập được góp phần giải thích cách các hệ sinh thái phản ứng trước sự thay đổi của khí hậu trong quá khứ và hiện tại.

Ngày nay, Deadvlei là một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng của Namibia và được bảo vệ nghiêm ngặt trong khuôn khổ Di sản Thế giới UNESCO của vùng Namib Sand Sea. Dù không còn sự sống của khu rừng xưa, nơi đây vẫn mang một vẻ đẹp kỳ lạ, nhắc nhở con người rằng ngay cả cái chết cũng có thể tạo nên một trong những phong cảnh ngoạn mục nhất hành tinh.