Nếu Trái Đất bị nuốt chửng bởi hố đen, điều gì sẽ xảy ra?

Hố đen là vùng không gian có lực hấp dẫn mạnh đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra sau khi vượt qua ranh giới gọi là chân trời sự kiện. Điều quan trọng là bản thân hố đen không phải "máy hút vũ trụ". Nếu Mặt Trời đột nhiên được thay bằng một hố đen có cùng khối lượng, Trái Đất vẫn sẽ tiếp tục quay trên quỹ đạo gần như cũ. Chỉ khi hành tinh tiến rất gần hố đen hoặc bị quỹ đạo đưa vào vùng hấp dẫn mạnh, thảm họa mới thực sự bắt đầu.

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Khi khoảng cách ngày càng thu hẹp, lực thủy triều sẽ trở nên cực kỳ lớn. Phần Trái Đất gần hố đen chịu lực hút mạnh hơn phần ở xa, tạo ra sự chênh lệch hấp dẫn khổng lồ. Ban đầu, đại dương sẽ dâng lên bất thường, vỏ Trái Đất biến dạng và các trận động đất cùng núi lửa diễn ra trên quy mô toàn cầu. Quỹ đạo của Mặt Trăng cũng sẽ bị xáo trộn nghiêm trọng.

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Nếu tiếp tục tiến vào vùng hấp dẫn mạnh, hành tinh sẽ bị kéo dài theo phương hướng về hố đen và nén theo phương vuông góc. Hiện tượng này được các nhà vật lý gọi bằng cái tên khá hình tượng là "spaghettification", hay "mì sợi hóa". Với hố đen có khối lượng sao, Trái Đất có thể bị xé tan thành từng mảnh trước khi chạm tới chân trời sự kiện.

Đối với một hố đen siêu khối lượng nằm ở trung tâm các thiên hà, tình hình lại khác đôi chút. Do chân trời sự kiện của chúng có kích thước rất lớn, lực thủy triều tại ranh giới này có thể chưa đủ để phá hủy Trái Đất ngay lập tức. Về mặt lý thuyết, hành tinh có thể vượt qua chân trời sự kiện trước khi bị nghiền nát ở sâu bên trong. Tuy nhiên, từ thời điểm đó, không tín hiệu nào có thể thoát ra ngoài để kể lại điều gì đã xảy ra tiếp theo.

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Một hiện tượng kỳ lạ khác là sự giãn nở thời gian theo thuyết tương đối rộng của Einstein. Nếu quan sát từ rất xa, người ta sẽ thấy Trái Đất dường như chuyển động ngày càng chậm khi tiến sát chân trời sự kiện, ánh sáng phát ra ngày càng đỏ và mờ dần rồi gần như "đóng băng" tại ranh giới. Trái lại, đối với những người giả định đang rơi cùng Trái Đất, họ sẽ không nhận thấy sự chậm lại đó mà vẫn tiếp tục lao vào bên trong.

Cho đến nay, các nhà vật lý vẫn chưa biết chính xác điều gì tồn tại sau chân trời sự kiện. Những phương trình hiện nay dự đoán sự tồn tại của một điểm kỳ dị với mật độ gần như vô hạn, nhưng đồng thời cũng cho thấy thuyết tương đối rộng không còn đủ để mô tả vật lý ở điều kiện cực hạn ấy. Vì thế, hành trình của Trái Đất vào hố đen không chỉ là một kịch bản khoa học hấp dẫn mà còn là lời nhắc rằng vũ trụ vẫn còn những bí ẩn lớn đang chờ con người khám phá.