Livyatan: Quái vật đại dương từng đe dọa cá mập Megalodon

Livyatan (Livyatan melvillei) là một trong những động vật săn mồi đáng sợ nhất từng sống trong các đại dương cổ đại. Hóa thạch của nó được phát hiện tại Peru và mô tả lần đầu vào năm 2010. Tên chi "Livyatan" bắt nguồn từ Leviathan – quái vật biển khổng lồ trong Kinh Thánh, còn tên loài melvillei được đặt để vinh danh nhà văn Herman Melville, tác giả của tiểu thuyết nổi tiếng Moby-Dick.

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Các nhà cổ sinh vật học ước tính Livyatan dài khoảng 13–17 mét, tương đương hoặc lớn hơn cá voi sát thủ hiện đại. Điều khiến nó nổi bật không chỉ là kích thước, mà còn là bộ răng khổng lồ. Mỗi chiếc răng có thể dài tới hơn 30 cm, thuộc nhóm răng lớn nhất từng được ghi nhận ở bất kỳ loài động vật nào. Khác với cá nhà táng ngày nay – chỉ có răng lớn ở hàm dưới – Livyatan sở hữu những chiếc răng phát triển ở cả hai hàm, biến nó thành một "cỗ máy cắn xé" thực thụ.

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Giới khoa học cho rằng Livyatan chuyên săn các loài động vật biển có kích thước lớn, đặc biệt là những loài cá voi tấm sừng còn non hoặc cỡ trung bình. Thay vì hút mồi như cá nhà táng hiện đại khi bắt mực khổng lồ, Livyatan có lẽ lao thẳng vào con mồi rồi dùng lực cắn cực mạnh để xé thịt và gây những vết thương chí mạng.

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Livyatan sống vào cùng thời với cá mập khổng lồ Megalodon. Điều đó đồng nghĩa hai "quái vật" này có thể đã chia sẻ cùng môi trường sống và đôi khi cạnh tranh nguồn thức ăn. Dù chưa có bằng chứng hóa thạch ghi lại một cuộc đối đầu trực tiếp, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng những xác cá voi lớn có thể đã trở thành nguyên nhân dẫn đến các cuộc tranh giành giữa hai siêu động vật săn mồi của kỷ Miocen.

Một đặc điểm thú vị khác là Livyatan có cơ quan chứa tinh dầu (spermaceti organ) rất lớn ở phần đầu, tương tự cá nhà táng hiện đại. Cấu trúc này có thể hỗ trợ định vị bằng tiếng vang, kiểm soát độ nổi khi lặn sâu và thậm chí đóng vai trò giảm chấn khi va chạm trong lúc săn mồi hoặc cạnh tranh với đồng loại.

Sự biến mất của Livyatan có thể liên quan đến những thay đổi lớn của khí hậu và hệ sinh thái đại dương vào cuối kỷ Miocen. Khi các quần thể cá voi cỡ lớn thay đổi và nguồn thức ăn trở nên khan hiếm hơn, những kẻ săn mồi khổng lồ như Livyatan dần biến mất khỏi Trái Đất.

Ngày nay, chỉ còn vài mảnh hóa thạch đủ để kể lại câu chuyện về "cá voi quái vật" này. Dẫu vậy, Livyatan vẫn được xem là minh chứng rằng trong lịch sử tiến hóa, cá voi không chỉ là những sinh vật hiền lành ăn sinh vật phù du, mà từng có thời là những bá chủ săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của đại dương.