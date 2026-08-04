Dấu chân 1,4 triệu năm hé lộ cuộc sống của loài cổ nhân khổng lồ

Một dãy dấu chân hóa thạch có niên đại 1,4 triệu năm mới được phát hiện đã hé lộ rằng một loài họ hàng của con người từng đạt tầm vóc to lớn ngang ngửa chúng ta ngày nay, đồng thời có thói quen di chuyển thành từng nhóm toàn con đực.

Bối cảnh diễn ra vào thời cổ đại, khi 8 cá thể cùng bước đi trên vùng đất bùn ướt bên bờ một hồ nước ven biển ở Kenya. Các lớp trầm tích đã nhanh chóng vùi lấp và bảo tồn nguyên vẹn khoảnh khắc này suốt 1,4 triệu năm qua. Những dấu vết này mang lại giá trị mà hóa thạch xương hiếm khi làm được.

Các nhà nghiên cứu xác định dấu chân thuộc về Paranthropus boisei, một loài tổ tiên có phần hàm cực kỳ khỏe từng sống song song với các loài thuộc chi Người (Homo) cổ đại, trước khi hoàn toàn tuyệt chủng mà không để lại hậu duệ. Toàn bộ 8 cá thể này đều đã trưởng thành và phần lớn là con đực. Việc họ cùng nhau di chuyển cho thấy loài này có thể sở hữu đời sống xã hội phức tạp hơn nhiều so với những gì các mảnh xương hóa thạch rời rạc từng hé lộ.

Một trong những dấu chân hóa thạch 1,4 triệu năm tuổi được nhóm nghiên cứu khai quật tại Kenya. (Ảnh: Kay Behrensmeyer)

Phát hiện mới này hoàn toàn phủ định giả định lâu nay về vóc dáng của loài Paranthropus boisei. Dựa trên kích thước dấu chân, các nhà khoa học ước tính một số cá thể đạt chiều cao tới 1,8 mét và nặng khoảng 75 kg, tương đương với hình dáng của con người hiện đại.

Tác giả chính Kevin Hatala từ Đại học Chatham và Viện Nhân loại học Max Planck nhấn mạnh rằng kích thước này là điều hoàn toàn bất ngờ. Trước đây, loài này chủ yếu được phục dựng từ các hộp sọ với đặc trưng là khuôn mặt rộng, răng hàm to bản và cơ hàm cực khỏe (khiến chúng có biệt danh là "Người kẹp hạt dẻ"). Những ước tính cũ dựa trên vài mẩu xương chi hiếm hoi từng cho rằng chúng nhỏ bé hơn nhiều so với loài Homo erectus sống cùng thời. Nhưng dữ liệu mới chứng minh Paranthropus boisei hoàn toàn có thể sánh ngang với Homo erectus về chiều cao và khối lượng cơ thể.

Nhà khoa học Kevin Hatala cùng các đồng sự thảo luận về các dấu chân cổ đại khai quật tại miền bắc Kenya.

Sự vắng mặt của con cái và con non trong đoàn di chuyển là chi tiết khiến giới nghiên cứu đặc biệt chú ý. Đồng tác giả Neil Roach từ Đại học Harvard nhận định, việc một nhóm gồm 8 con đực trưởng thành đi cùng nhau phản ánh một cấu trúc xã hội có sự kết hợp giữa cạnh tranh và hợp tác. Các con đực có thể cạnh tranh bạn tình, nhưng vẫn chấp nhận đi chung để bảo vệ lẫn nhau trước những nguy hiểm rình rập ở môi trường hoang dã.

Dấu chân hóa thạch tồn tại được nhờ một chuỗi sự kiện địa chất hiếm hoi: Cổ nhân bước qua lớp trầm tích mềm ven nước, sau đó các lớp bùn mới nhanh chóng phủ lên trước khi gió, sóng hay động vật khác kịp phá hủy. Theo thời gian, trầm tích cứng lại thành đá và giữ nguyên vẹn hình dáng vết chân.

Tập hợp các dấu chân tại hồ Turkana đang từng bước biến vùng bờ hồ cổ đại này thành một "cuốn nhật ký sinh hoạt" thời tiền sử. Thay vì chỉ cho biết loài nào từng tồn tại qua những mảnh xương khô, dấu chân giúp tái hiện sống động con người cổ đại đã đi đâu, di chuyển ra sao và đi cùng ai.