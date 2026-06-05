Câu chuyện cổ tích tại Roland Garros 2026: Chwalinska vào chung kết

Roland Garros 2026 tiếp tục chứng kiến một câu chuyện cổ tích khó tin ở nội dung đơn nữ khi Maja Chwalinska giành quyền vào chung kết.

Tay vợt người Ba Lan, hiện chỉ xếp hạng 114 thế giới, đã tạo nên hành trình phi thường trong lần đầu tiên góp mặt ở vòng chính giải Grand Slam trên mặt sân đất nện tại Paris.

Chwalinska đã viết nên câu chuyện cổ tích tại Roland Garros 2026 - Ảnh: RG

Trước khi giải đấu khởi tranh, Chwalinska không nằm trong nhóm ứng viên vô địch. Thậm chí, việc cô tiến sâu đã là điều khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, tay vợt 23 tuổi càng thi đấu càng cho thấy sự lì lợm, bản lĩnh và khả năng thích nghi đáng nể trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Tại bán kết Chwalinska xuất sắc đánh bại tay vợt hạng 23 thế giới Diana Shnaider sau hai set vớt tỷ số 7-6(7-4) và 6-4 để ghi tên mình vào trận chung kết lịch sử.

Điểm ấn tượng nhất trong hành trình của Chwalinska là tinh thần không bỏ cuộc. Cô liên tục vượt qua các trận đấu căng thẳng, tận dụng tốt cơ hội ở những thời điểm quyết định và biến Roland Garros thành sân khấu lớn nhất sự nghiệp. Từ một tay vợt ngoài top 100, Chwalinska giờ chỉ còn cách danh hiệu Grand Slam đúng một trận đấu.

Hai nữ tay vợt đều có lần đầu tiên vào chung kết Grand Slam - Ảnh: RG

Đối thủ của cô ở chung kết sẽ là Mirra Andreeva, hạt giống số 8 đang có phong độ rất cao. Andreeva vừa thắng áp đảo Marta Kostyuk 6-1, 6-3 để lần đầu vào chung kết Grand Slam.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Chwalinska đã chứng minh mọi dự đoán đều có thể bị phá vỡ. Nếu tiếp tục viết tiếp giấc mơ tại Paris, tay vợt hạng 114 thế giới có thể tạo nên một trong những chức vô địch khó tin nhất lịch sử Roland Garros 2026.