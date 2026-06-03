Bức tượng Messi khổng lồ ở Ấn Độ bị tháo dỡ vì nguy cơ an toàn

Công trình được dựng lên tại thành phố Kolkata vào tháng 12/2025 trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài ba ngày mang tên GOAT India Tour 2025 của Messi. Bức tượng nhanh chóng trở thành điểm thu hút đông đảo người hâm mộ và khách du lịch.

Tuy nhiên, sự quan tâm ban đầu dần nhường chỗ cho những tranh cãi liên quan đến vị trí và chất lượng kết cấu của công trình. Sau khi nhận được nhiều phản ánh từ người dân địa phương, các kỹ sư thuộc Sở Công trình Công cộng Ấn Độ đã tiến hành kiểm tra hiện trạng.

Kết quả đánh giá cho thấy bức tượng được chế tạo từ sợi thủy tinh và khung sắt, đồng thời được cố định bằng các dây nylon. Dù ban đầu chỉ được xem là công trình tạm thời, tượng lại tiếp tục tồn tại và trở thành điểm tham quan nổi tiếng. Các chuyên gia kết luận rằng kết cấu của công trình tồn tại những vấn đề nghiêm trọng về độ ổn định và có thể gây nguy hiểm cho người dân nếu tiếp tục duy trì tại vị trí hiện tại.

Mối lo ngại càng gia tăng khi công trình nằm cạnh một tuyến đường giao thông đông đúc và gần ga tàu điện ngầm, nơi thường xuyên có lượng người qua lại rất lớn.

Trước những cảnh báo trên, chính quyền đã quyết định tháo dỡ và di dời bức tượng ngay lập tức.

Bức tượng Messi tại Ấn Độ bị tháo dỡ và di dời do lo ngại an toàn.

Việc tháo dỡ bức tượng khổng lồ không hề đơn giản. Do kích thước đồ sộ cùng vị trí nhạy cảm, các đơn vị thi công buộc phải thực hiện từng công đoạn một cách cẩn trọng nhằm tránh ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng xung quanh.

Khu vực quanh tượng đã được dựng rào chắn để ngăn người dân và phương tiện tiếp cận trong suốt quá trình làm việc. Sau khi hoàn tất, toàn bộ công trình được vận chuyển đến kho lưu trữ dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

Hiện tại, chính quyền Kolkata vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về địa điểm tái lắp đặt tượng. Các phương án phục dựng hoặc chuyển tượng đến một khu vực an toàn hơn đang được xem xét.

Mặc dù bị tháo dỡ, bức tượng vẫn được xem là một phần đặc biệt trong lịch sử văn hóa bóng đá tại Ấn Độ. Quốc gia hơn 1,4 tỷ dân này sở hữu lượng người hâm mộ Messi rất đông đảo, đặc biệt sau chức vô địch World Cup 2022 của Argentina.