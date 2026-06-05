Bộ GD&ĐT xây dựng quy định mới về lương và bậc nghề cho giảng viên chính trị

Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư quy định mã số, chuẩn nghề nghiệp, bố trí vào bậc nghề nghiệp, xếp lương đối với giảng viên trường chính trị, giảng viên đào tạo, bồi dưỡng.

Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ giảng viên trường chính trị, giảng viên đào tạo, bồi dưỡng; bảo đảm thống nhất trong việc xác định vị trí việc làm, chuẩn nghề nghiệp, bố trí vào bậc nghề nghiệp và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ giảng viên; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới. Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của Luật Nhà giáo, Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển đội ngũ nhà giáo.

Lần đầu tiên thiết lập hệ thống chức danh nghề nghiệp riêng

Điểm nổi bật nhất của dự thảo là lần đầu tiên quy định riêng về mã số, chuẩn nghề nghiệp, bố trí vào bậc nghề nghiệp và xếp lương đối với giảng viên trường chính trị và giảng viên đào tạo, bồi dưỡng.

Trước đây, đội ngũ này chủ yếu được quản lý theo các quy định áp dụng đối với giảng viên đại học. Điều này chưa phản ánh đầy đủ đặc thù công việc là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực tiễn quản lý nhà nước, xây dựng Đảng và hoạch định chính sách.​

Ảnh minh họa/Nguồn /moet.gov.vn

Việc xây dựng hệ thống riêng góp phần chuẩn hóa đội ngũ, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và phát triển nghề nghiệp.

Dự thảo đã thiết lập hệ thống chức danh nghề nghiệp độc lập gồm ba bậc nghề nghiệp gồm: giảng viên, giảng viên chính và giảng viên cao cấp.

Chuyển từ cơ chế “chức danh nghề nghiệp” sang “bậc nghề nghiệp gắn với vị trí việc làm”

Một điểm mới của dự thảo là thực hiện theo tinh thần của Luật Nhà giáo năm 2025 và Luật Viên chức năm 2025, chuyển từ quản lý theo chức danh nghề nghiệp sang bố trí vào bậc nghề nghiệp gắn với vị trí việc làm.

Theo đó, nhà giáo được bố trí vào bậc nghề nghiệp tương ứng với năng lực và yêu cầu của vị trí việc làm. Việc xếp lương gắn trực tiếp với bậc nghề nghiệp được giao. Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ nguyên tắc xác định tương đương giữa các bậc nghề nghiệp khi chuyển đổi vị trí việc làm. Đây là bước đổi mới quan trọng nhằm bảo đảm quản lý đội ngũ theo năng lực thực chất và yêu cầu công việc.

Khác với các quy định hiện hành đối với giảng viên đại học vốn tập trung vào đào tạo trình độ đại học và sau đại học, Dự thảo xây dựng hệ thống chuẩn nghề nghiệp phù hợp với đặc thù đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Dự thảo cũng nêu rõ yêu cầu cụ thể đối với giảng viên trường chính trị, giảng viên đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, bổ sung các tiêu chí về nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tham gia hoạch định chính sách. Các tiêu chuẩn, tiêu chí, yêu cầu này nhằm tăng cường tính thực tiễn, tính học thuật và năng lực tham mưu chính sách của đội ngũ giảng viên.

Bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ đang công tác, giữ ổn định chính sách tiền lương

Dự thảo quy định nhiều cơ chế chuyển tiếp nhằm bảo đảm quyền lợi của đội ngũ hiện có. Không yêu cầu ngay chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp đối với người đã được tuyển dụng hoặc chuyển sang vị trí việc làm trước khi Thông tư có hiệu lực.

Dự thảo Thông tư cho phép thời gian chuyển tiếp 3 năm để hoàn thiện các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn; đồng thời quy định thời hạn hoàn thiện chứng chỉ chuẩn nghề nghiệp đối với người được tuyển dụng mới. Các quy định này giúp bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai, hạn chế xáo trộn đối với đội ngũ hiện đang công tác.

Tại dự thảo, lần đầu tiên quy định cơ chế đối với giảng viên thực hiện nhiệm vụ tích hợp, nhà giáo vừa giảng dạy chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức vừa giảng dạy chương trình đào tạo trình độ đại học trở lên.

Dự thảo quy định tỷ lệ tối thiểu giờ giảng cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; cho phép tính gộp khối lượng công việc để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; có cơ chế xác định năng lực đội ngũ khi thực hiện đồng thời hai loại hình đào tạo.

Dự thảo tiếp tục áp dụng bảng lương hiện hành theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, giảng viên có hệ số từ 2,34 đến 4,98; giảng viên chính có hệ số từ 4,40 đến 6,78; giảng viên cao cấp: hệ số từ 6,20 đến 8,00.