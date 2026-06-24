Bệnh viện Mắt Trung ương đề cao cảnh giác trước cò mồi

Chiều 24/6, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, hiện nay, tại khu vực trước cổng Bệnh viện Mắt Trung ương (85 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) xuất hiện một số đối tượng "cò mồi" có hành vi: Mời chào mua sổ khám bệnh; Hứa hẹn làm thủ tục khám nhanh, không cần xếp hàng; Tư vấn, giới thiệu các gói khám không chính thống; Dẫn dắt người bệnh đến các cơ sở y tế bên ngoài nhằm trục lợi.

Để bảo đảm quyền lợi, tài sản cá nhân và tránh bị lừa đảo, Bệnh viện đề nghị quý khách nâng cao cảnh giác.

Bệnh viện mắt trung ương khẳng định quy trình khám bệnh tại Bệnh viện đơn giản, nhanh chóng, công khai và minh bạch.

Mức giá khám hiện hành: Giá khám bệnh theo yêu cầu của bệnh viện là 300.000đ; Giá khám bệnh chuyên gia là 500.000đ; Giá khám bệnh chuyên sâu, ngoài giờ hành chính là 350.000đ.

Bệnh viện hiện không sử dụng sổ khám bệnh trong quy trình khám bệnh, vì vậy người bệnh không phải mua sổ y bạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Người bệnh tuyệt đối không đưa tiền, giấy tờ tùy thân, căn cước công dân cho người lạ bên ngoài Bệnh viện.

Khi đến bệnh viện, người bệnh hãy nhanh chóng di chuyển vào bên trong bệnh viện để được nhân viên bệnh viện tiếp đón, hướng dẫn đăng ký khám bệnh theo quy trình nhanh nhất. (nhân viên bệnh viện đeo thẻ chức danh, mặc đồng phục có logo của Bệnh viện).

Để việc khám bệnh diễn ra thuận lợi, an toàn và tiết kiệm thời gian, người bệnh thực hiện theo các hướng dẫn sau:

Người bệnh đăng ký khám trực tiếp tại Bệnh viện tới khu vực tiếp đón, lấy số thứ tự, nhân viên của bệnh viện sẽ hỗ trợ quý khách làm thủ tục đăng ký khám bệnh, hướng dẫn quý khách đến phòng khám bệnh.

Người bệnh đã đăng ký khám trực tuyến thành công trên ứng dụng đăng ký khám "BV Mắt TW", hãy đến ngay quầy tiếp đón để được nhân viên Bệnh viện hướng dẫn đến thẳng phòng khám bệnh đã đăng ký.

Bệnh viện Mắt Trung ương khuyến khích người bệnh đăng ký dịch vụ khám bệnh trực tuyến theo hẹn trên ứng dụng đăng ký khám "BV Mắt TW".

Người bệnh cần tư vấn hỗ trợ liên hệ số điện thoại 0979 301 616 hoặc nhắn tin tới Fanpage "Bệnh viện Mắt Trung ương" để được hướng dẫn chi tiết (https://www.facebook.com/VNEH.VN).

Khi đi thăm khám tại bệnh viện mắt Trung Ương Hà Nội bệnh nhân và người nhà cần lưu ý không nên mua sổ y bạ của các "cò sổ" với dịch vụ “khám nhanh” của “cò mồi” trước cổng bệnh viện. Ảnh minh họa

Người bệnh lưu ý: Khi đến khám bệnh cần mang theo căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ liên quan để thủ tục khám chữa bệnh được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện.

Bệnh viện Mắt Trung ương khuyến cáo người bệnh nâng cao cảnh giác trước các hành vi 'cò mồi', môi giới và lừa đảo. Mọi thông tin hướng dẫn khám chữa bệnh đều được cung cấp bởi nhân viên bệnh viện tại các khu vực tiếp đón, quầy Công tác xã hội hoặc trên các kênh truyền thông chính thức của bệnh viện.

Thời gian khám bệnh mùa hè của Bệnh viện Mắt Trung ương bệnh áp dụng từ ngày 15/6 - 15/9/2026 như sau: Các phòng khám theo yêu cầu từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: Buổi sáng từ 06h đến 11h30 phút, buổi chiều từ 13h đến 16h.Các phòng khám ngoài giờ hành chính: hoạt động từ 16 giờ đến 18 giờ 30 phút.

Khi đi khám, quý khách vui lòng mang theo: Căn cước công dân; Thẻ bảo hiểm y tế; Hồ sơ, giấy tờ y tế liên quan (nếu có).

Nạn "cò mồi" trước cổng bệnh viện là một vấn nạn nhức nhối kéo dài, chuyên lợi dụng tâm lý hoang mang, mệt mỏi và sự nhẹ dạ cả tin của người bệnh (đặc biệt là bệnh nhân từ các tỉnh lẻ về thành phố) để trục lợi bất chính. Các cơ quan chức năng và nhiều bệnh viện lớn cũng đã liên tục phát đi cảnh báo về các thủ đoạn tinh vi này