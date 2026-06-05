Bệnh tay chân miệng tăng mạnh tại Cà Mau, 1 ca tử vong

Ngày 5/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu năm đến nay địa phương đã ghi nhận trên 1.400 ca mắc bệnh tay chân miệng (tăng hơn 149% so với cùng kỳ); đặc biệt có 1 trường hợp tử vong.

Trước đó, bệnh nhi 3 tuổi ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Dân điều trị với các triệu chứng sốt, loét họng và nổi bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân và được chẩn đoán tay chân miệng độ 1 kèm viêm họng cấp.

Sau khi nhập viện, bệnh nhi nôn ói nhiều lần, giật mình và được chẩn đoán chuyển sang tay chân miệng độ 2a, và tình trạng bệnh diễn biến nghiêm trọng hơn sau đó với việc sốt cao, co giật toàn thân, tím tái, phù phổi cấp.

Dù được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu, nhưng bệnh nhi đã tử vong. Chẩn đoán tử vong là do bệnh tay chân miệng độ 4 (ngày thứ 4), phù phổi cấp và ngừng hô hấp tuần hoàn.

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Ngành y tế tỉnh Cà Mau cho biết, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, đa số diễn biến nhẹ.

Tuy nhiên, một số trường hợp có thể chuyển nặng rất nhanh với các biến chứng nguy hiểm, như: viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp và suy tuần hoàn. Do đó, việc phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời là yếu tố quyết định trong giảm thiểu nguy cơ tử vong.

Theo các bác sĩ, có nhiều yếu tố làm gia tăng bệnh tay chân miệng trong thời gian gần đây. Trước hết, thời tiết nóng ẩm xuất hiện sớm tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh lưu hành. Bên cạnh đó, sự lưu hành của chủng EV71 làm tăng nguy cơ ghi nhận các trường hợp bệnh diễn biến nặng.

Mặt khác, bệnh chủ yếu gặp ở trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi, là nhóm tuổi chưa có ý thức vệ sinh cá nhân đầy đủ và thường sinh hoạt tập trung tại nhà trẻ, mẫu giáo nên nguy cơ lây lan cao hơn. Nếu trẻ không được phát hiện sớm và cho nghỉ học kịp thời, bệnh có thể lan rộng trong lớp học và cộng đồng.