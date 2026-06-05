Bẫy sầu riêng giá rẻ tại TP HCM: Thật hay giả, người tiêu dùng cần cảnh giác

Thời gian gần đây, thị trường TP HCM ghi nhận làn sóng sầu riêng gắn mác "giải cứu" đổ đống la liệt dọc các tuyến đường lớn như Phan Văn Hớn, Trần Văn Giàu, hay khu vực Quốc lộ 22 đoạn qua cầu An Hạ (xã Tân Thạnh Đông). Đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng, các điểm bán vỉa hè này liên tục treo biển hạ giá sập sàn so với mặt bằng chung thị trường, thành công thu hút lượng lớn phương tiện giao thông tấp nập dừng đỗ để tìm mua.

Tuy nhiên, trái ngược với những lời chào mời hấp dẫn, chất lượng thực tế của mặt hàng này lại khiến người mua ngỡ ngàng. Nhiều khách hàng phản ánh phần lớn số sầu riêng mang danh "giải cứu" thực chất là quả non chưa đủ độ già để chín tự nhiên, hoặc là hàng rụng hàng loạt sau các trận mưa dông, gió lớn vừa qua. Việc trà trộn sản phẩm kém chất lượng này không chỉ làm giảm giá trị nông sản mà còn đẩy hoàn toàn rủi ro và thiệt hại về phía người tiêu dùng.

Trái sầu riêng non được bày bán với giá 25.000 đồng/1kg. (Ảnh: Ruby Bảo/Facebook)

Trên các hội nhóm mạng xã hội, làn sóng bức xúc của người tiêu dùng liên tục dâng cao khi hàng loạt bài đăng bóc trần chất lượng sầu riêng "giải cứu". Nhiều tài khoản liên tục chia sẻ hình ảnh những quả sầu riêng sau khi khui ra chỉ thấy phần cơm trắng bệch, sượng ngắt hoặc lép múi do bị hái non. Phần lớn nạn nhân thừa nhận, vì ham mức giá rẻ - chỉ bằng một nửa, thậm chí bằng một phần ba giá thị trường nên đã xuống tiền mua thử để rồi nhận về sự thất vọng lớn.

Qua khảo sát, các điểm bán sầu riêng tự phát này thường chọn điểm bán tại các vị trí đắc địa như ven quốc lộ, dọc các trục đường lớn, gần khu công nghiệp hoặc các khu dân cư đông đúc. Mục tiêu trọng tâm là nhắm vào nhóm người lao động và công nhân đổ về nhà sau giờ tan tầm là nhóm đối tượng rất dễ bị thu hút bởi những tấm biển quảng cáo giảm giá sốc dựng ngay lề đường.

Đáng nói hơn, đây thực chất là mô hình kinh doanh chộp giật khi các điểm bán này chỉ hoạt động chớp nhoáng từ một đến vài ngày rồi lập tức di chuyển sang địa bàn khác. Việc liên tục thay đổi địa điểm khiến người mua lâm vào cảnh "tiền mất tật mang", hoàn toàn bất lực và không thể tìm lại người bán để khiếu nại hay đòi quyền lợi khi phát hiện sản phẩm kém chất lượng.

Chia sẻ trên mạng xã hội, một nạn nhân mua sầu riêng "giải cứu" tại TP.HCM cho biết, trên đường đi làm về đã bị thu hút bởi một điểm bán vỉa hè treo biển xả hàng với giá chỉ 35.000 đồng/kg. Thấy quả Ri6 có ngoại hình tròn đều, bắt mắt, người này quyết định mua nguyên trái mang về theo đúng yêu cầu của người bán mà không hề mảy may nghi ngờ về chất lượng bên trong.

Tuy nhiên, sau vài ngày chờ đợi, quả sầu riêng không hề tỏa ra mùi thơm đặc trưng mà bắt đầu thối hỏng lớp vỏ ngoài, khi bổ ra, bên trong hoàn toàn là hàng non với phần cơm trắng bệch, hạt chưa già và không thể ăn được. Bức xúc quay lại địa điểm cũ trên lề đường để phản ánh, người mua mới ngỡ ngàng khi sập hàng tự phát này đã hoàn toàn "bốc hơi", không còn dấu vết.

Trước làn sóng sầu riêng giá rẻ đổ đống bủa vây các ngả đường, không ít người tiêu dùng thông thái đã sớm nhận ra những bất thường về mặt chất lượng để tránh sập bẫy. Nói về thực trạng này, anh Trần Phước Lành (TP.HCM) chia sẻ: "Ngày nào chạy ngang thấy bán đổ như đống núi mà bán 25.000 đồng/1kg, chiều bán xổ 3 trái 100.000 đồng là thấy nghi nghi rồi nên không mua".

Dưới góc độ chuyên môn, ông Nguyễn Văn Mười - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) khẳng định, loại sầu riêng rao bán với giá siêu rẻ từ 25.000 đồng/kg thực chất là hàng non hoặc quả rụng do mưa bão tại các tỉnh Đông Nam Bộ, không đủ chất lượng để sử dụng. Đáng lo ngại, các điểm bán tự phát này đang nhắm trực tiếp vào người lao động thu nhập thấp và liên tục di chuyển địa điểm để trốn tránh trách nhiệm, khiến người mua không thể khiếu nại hay đổi trả khi nhận về sản phẩm kém chất lượng.

Ông Nguyễn Văn Mười thẳng thắn lên án việc cố tình tuồn sầu riêng non ra thị trường là hành vi lừa dối khách hàng, vi phạm nghiêm trọng đạo đức kinh doanh. Ông Mười cũng chỉ ra thực trạng đáng ngại khi Việt Nam vẫn đang thiếu các chế tài pháp lý cụ thể để xử lý hành vi này như cách Thái Lan đang áp dụng. Trong bối cảnh quản lý còn khoảng trống, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần tự nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thỏa hiệp với các chiêu trò "giải cứu" giả hiệu để tự bảo vệ quyền lợi và túi tiền của chính mình.