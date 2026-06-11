Bắt 4 người trong vụ lập trung tâm lừa đảo công nghệ cao

Ngày 11/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, đấu tranh và bóc gỡ một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Theo cơ quan công an, qua công tác quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay và villa tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai đối tượng.

Quá trình xác minh cho thấy nhóm đối tượng có liên quan đến các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Trước sức ép truy quét của lực lượng chức năng nước sở tại, các đối tượng đã tìm cách dịch chuyển địa bàn sang quốc gia khác và lựa chọn Việt Nam làm nơi hoạt động mới.

Theo tài liệu điều tra, Zhao Wei Zhong (tức A Châu, quốc tịch Trung Quốc) được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi ăn ở và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho nhóm người từ Campuchia di chuyển sang.

Trong tháng 5/2026, các đối tượng đã đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Cơ quan chức năng xác định có 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Hàng trăm máy tính, điện thoại cùng nhiều loại thiết bị được chuẩn bị để sử dụng hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn chuẩn bị cơ sở vật chất nhằm xây dựng một trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Tại các địa điểm thuê, lực lượng chức năng phát hiện hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng internet, bàn ghế làm việc, giường tầng cùng nhiều vật dụng phục vụ hoạt động tập trung.

Qua kiểm tra, công an thu giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 thiết bị phát sóng WiFi, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng nhiều tang vật liên quan.

Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống thiết bị mới được vận chuyển, lắp đặt và chưa kịp đưa vào hoạt động thì đã bị phát hiện, vô hiệu hóa.

Ngày 5 và 7/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Zhao Wei Zhong, Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc phát hiện, ngăn chặn từ giai đoạn chuẩn bị đã góp phần loại bỏ nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nước sông Lô xuống thấp, trơ trụ móng cầu Vĩnh Phú.