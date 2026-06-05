Bảo vệ thủ đô khỏi dịch Ebola: CDC Hà Nội nâng cao kiểm soát tại sân bay

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, giám sát, kiểm dịch y tế nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu hàng không quốc tế.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, công tác kiểm dịch y tế được duy trì 24/24 giờ. Khu vực nhập cảnh quốc tế được bố trí hai luồng kiểm tra với bốn máy đo thân nhiệt tự động để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm. Mỗi ca trực có 8 cán bộ y tế làm việc liên tục, thực hiện giám sát thân nhiệt, khai thác yếu tố dịch tễ và theo dõi sức khỏe hành khách.

Theo BS Nguyễn Hải Nam, Trưởng khoa Kiểm dịch y tế quốc tế, CDC Hà Nội, mỗi luồng nhập cảnh đều được bố trí phòng khám và khu cách ly tạm thời để tiếp nhận, đánh giá các trường hợp có biểu hiện sốt hoặc nghi mắc bệnh truyền nhiễm. Nếu phát hiện ca nghi ngờ, người bệnh sẽ được cách ly và chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để theo dõi, chẩn đoán và điều trị. Trong trường hợp số lượng ca nghi ngờ tăng cao, ngành y tế đã xây dựng phương án tiếp nhận bổ sung tại Bệnh viện đa khoa Bắc Thăng Long.​

Mỗi luồng nhập cảnh đều được bố trí 1 phòng khám và 1 phòng cách ly tạm thời để tiếp nhận, đánh giá tình trạng sức khỏe của những hành khách có biểu hiện sốt hoặc dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm. Ảnh soyte.hanoi.gov

CDC Hà Nội cho biết lực lượng kiểm dịch tại sân bay Nội Bài luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức cảnh báo đối với dịch Ebola. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam hiện vẫn được WHO đánh giá ở mức thấp.

Đối với những người trở về từ khu vực có dịch, ngành y tế khuyến cáo cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày và liên hệ cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, nôn hoặc tiêu chảy.

CDC Hà Nội nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường giám sát tại cửa khẩu, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài.

Ông Bùi Văn Hào, Giám đốc CDC Hà Nội cho biết: Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên thế giới, CDC Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống theo chỉ đạo của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội, Sở Y tế trong đó tăng cường giám sát dịch tễ, kiểm dịch y tế cửa khẩu và đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động phòng bệnh tại cộng đồng. Tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, CDC đã tăng cường nhân lực, bố trí trang thiết bị nhằm giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ. Đây được xác định là hàng rào quan trọng ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào Thủ đô.