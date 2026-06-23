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aecoo J6 chạy 200km "không ăn xăng", giá khoảng 799 triệu đồng tại Thái Lan

Nguyễn Chung

Jaecoo J6 từng trưng bày tại Việt Nam sắp được bán ở Đông Nam Á, cụ thể tại Thái Lan. Xe được kỳ vọng có giá bán dưới 1 triệu baht (khoảng 799 triệu đồng).

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Jaecoo J6 là mẫu SUV thuần điện đã từng được trưng bày trong sự kiện Ngày Hội Bình Yên tổ chức tại Hà Nội vào hồi tháng 8/2025. Đến nay, phiên bản xe điện mở rộng phạm vi REEV của mẫu xe này chuẩn bị được bán ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan.
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Được gọi bằng cái tên Jaecoo J6T REEV 2026, mẫu xe này đã được xác nhận sẽ ra mắt tại Thái Lan vào cuối tháng này. Xe được kỳ vọng có giá bán dưới 1 triệu baht (khoảng 799 triệu đồng). Ban đầu, xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc trước khi được sản xuất tại nhà máy Rayong của Omoda & Jaecoo.
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Điểm nhấn của Jaecoo J6T REEV nằm ở hệ truyền động bao gồm động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm. Tuy nhiên, nhiệm vụ duy nhất của động cơ này là sạc cho bộ pin LFP có dung lượng 33,6 kWh do CATL sản xuất.
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Động cơ này kết hợp với 1 mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 252 mã lực ở phiên bản dẫn động hai bánh (2WD). Ở phiên bản dẫn động 4 bánh AWD, xe có thêm 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước mạnh 177 mã lực, cho tổng công suất 428 mã lực và mô-men xoắn cực đại 505 Nm.
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Phiên bản 2WD có thể di chuyển tối đa 190 km chỉ bằng điện và đạt phạm vi hoạt động kết hợp 800 km. Trong khi đó, các con số tương ứng của bản AWD là 160 km và 750 km. Tất cả các số liệu này đều được đo theo chu trình thử nghiệm NEDC. Ngoài ra, phiên bản AWD có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây và đạt tốc độ tối đa 170 km/h.
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Các thông số khác bao gồm khả năng sạc nhanh DC công suất 100 kW, cho phép sạc từ 30% lên 80% trong 20 phút. Bên cạnh đó là sạc chậm AC với công suất 6,6 kW, chức năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L có công suất 3,3 kW, bình nhiên liệu dung tích 45 lít và khoang hành lý 450 lít.
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Kích thước dài x rộng x cao của Jaecoo J6T REEV lần lượt là 4.503 x 1.950 x 1.785 mm và chiều dài cơ sở 2.783 mm. Như vậy, xe dài hơn 97 mm, rộng hơn 40 mm và cao hơn 70 mm so với Jaecoo J6 phiên bản thuần điện trong khi chiều dài cơ sở lớn hơn 68 mm.
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Ở bản 2WD, Jaecoo J6T REEV được trang bị hệ thống treo trước MacPherson, hệ thống treo sau đa liên kết, 9 chế độ lái, mâm hợp kim 19 inch đi kèm lốp 245/55, đèn pha ma trận thích ứng, đèn sương mù phía trước, đèn chiếu sáng khu vực cửa xe, thanh giá nóc, kính trước cách âm.
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Nội thất xe với hệ thống đèn viền nội thất 64 màu, điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 6 hướng có thông gió/nhớ vị trí, ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng/thông gió, bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch, sạc không dây công suất 50 W, hệ thống âm thanh 6 loa, 6 túi khí và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS đầy đủ.
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Phiên bản AWD có toàn bộ những trang bị của bản thường, đồng thời được bổ sung bộ mâm 21 inch lớn hơn, đi kèm lốp 265/45, cửa sổ trời toàn cảnh có rèm che nắng, ghế trước tích hợp chức năng massage, bệ đỡ đùi chỉnh điện cho ghế hành khách phía trước và hệ thống âm thanh 12 loa Infinity.
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Sau Thái Lan, Jaecoo J6T REEV có thể sẽ được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Trước đó, Jaecoo J6 từng được hứa hẹn sẽ bán ở Việt Nam trong năm 2025 với 2 phiên bản là RWD và AWD cùng giá dự kiến 899 triệu đồng và 999 triệu đồng.
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Sự xuất hiện của mẫu xe SUV Jaecoo J6T REEV 2026 mới cho thấy chiến lược mở rộng nhanh của Omoda & Jaecoo tại khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, xe vẫn chưa chính thức công bố thời điểm ra mắt thị trường Việt Nam.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Jaecoo J6T REEV 2026 mới.
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