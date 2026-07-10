Á hậu quân nhân Châu Anh thăng quân hàm Thượng úy ở tuổi 22

Hành trình thăng quân hàm "thần tốc"

Chia sẻ với PV báo Tri thức và Cuộc sống, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh cho biết cô vừa nhận quyết định thăng quân hàm Thượng úy. Do bận thi tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nên cô không thể trực tiếp tham dự buổi lễ trao quyết định lần này.

"Dù không tham dự được buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm Thượng úy nhưng tôi rất vui mừng vì nhận được nhiều lời chúc mừng từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Tuổi 22 của tôi đã có thêm một cột mốc ý nghĩa và rực rỡ đến thế."

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh cho biết cô vừa nhận quyết định thăng quân hàm Thượng úy.

Nhìn lại chặng đường tại Hoa hậu Việt Nam 2024, khi đăng quang Á hậu 1, Châu Anh đang mang quân hàm Thiếu úy. Đến tháng 9/2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cô được thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn khi mới 22 tuổi, cùng với bằng khen của Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và giờ đây, chưa đầy một năm sau, cô tiếp tục "về đích sớm" ở cấp bậc Thượng úy - một tốc độ thăng tiến hiếm thấy đối với một quân nhân trẻ.

Chia sẻ về hành trình trong quân ngũ, Châu Anh bộc bạch: "Khoác lên vai quân hàm mới, tôi càng ý thức rõ trách nhiệm, phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao." Cô cũng khẳng định: "Tôi tin rằng người lính cũng có thể tỏa sáng trên sàn diễn, miễn là giữ được bản sắc và tinh thần cống hiến của mình."

Gia đình truyền thống cách mạng

Châu Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân đội: bố cô là Đại tá Trần Văn Kim, sĩ quan cấp cao công tác trong lĩnh vực chính trị; chị gái và anh rể cô cũng đang phục vụ trong quân ngũ. Chính nền tảng này đã hun đúc nên tính cách kỷ luật, bản lĩnh mà khán giả thường thấy ở cô nàng. Nàng Á hậu từng chia sẻ rằng tính cách rắn rỏi, kỷ luật của mình phần lớn được rèn luyện từ nền tảng gia đình.

Trần Ngọc Châu Anh hiện là quân nhân đầu tiên trong lịch sử giành ngôi vị cao tại một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia ở Việt Nam, đồng thời đang theo học chuyên ngành Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và giữ vai trò trợ giảng trẻ tuổi nhất tại Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Trần Ngọc Châu Anh hiện là quân nhân đầu tiên trong lịch sử giành ngôi vị cao tại một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia ở Việt Nam.

Cân bằng giữa việc học và các hoạt động xã hội

Suốt năm qua từ khi đăng quang, Châu Anh đã khéo léo cân bằng giữa nhiệm vụ trong quân đội, việc học và các hoạt động với tư cách Á hậu. Cô tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, đồng thời góp mặt trong những sự kiện lớn như Lễ diễu binh, diễu hành A80, và trở thành "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế thời trang.

Á hậu Châu Anh tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Gần đây nhất, cô nàng vừa gây ấn tượng với vai trò nữ chính trong MV "Công tử văn thơ" của MONO. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả thấy nàng Á hậu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Nhìn lại một năm nhiều dấu ấn, Châu Anh chia sẻ: “Một năm qua, mỗi khi xuất hiện trước công chúng hay khi bước vào đơn vị, tôi đều tự nhắc nhở bản thân không được phép lơ là. Màu xanh áo lính cho tôi kỷ luật, còn vương miện cho tôi cơ hội để lan tỏa những giá trị tốt đẹp". Cô cũng bày tỏ mong muốn để lại hình ảnh một "Á hậu quân nhân" trong lòng công chúng, lan tỏa hình ảnh người nữ thanh niên Việt Nam đẹp, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và kỷ cương trong thời đại mới.