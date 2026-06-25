Xác minh vụ ăn hải sản hơn 16 triệu đồng rồi không thanh toán ở Việt Trì

Ngày 25/6, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo Công an phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông mời bạn gái cùng nhóm bạn đi ăn hải sản tại một nhà hàng trên địa bàn rồi để lại hóa đơn hơn 16 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ ngày 24/6 tại một nhà hàng hải sản trên đường Vũ Thê Lang, phường Việt Trì.

Công an phường Việt Trì đưa người đàn ông trong vụ việc về trụ sở (người thứ hai, bên phải ảnh).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ nhà hàng, lực lượng công an đã có mặt để xác minh vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, người đàn ông liên quan được xác định là anh T., trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho biết anh T. quen một cô gái qua mạng xã hội, sau đó mời cô gái này cùng nhóm khoảng 6-7 người, trong đó có cả trẻ em, đến nhà hàng ăn uống.

Trong bữa ăn, nhóm khách gọi nhiều món hải sản có giá trị cao như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, ốc hương và nhiều loại đồ uống khác. Sau khi ăn, số thực phẩm còn lại được yêu cầu đóng gói mang về.

Tuy nhiên, khi kết thúc bữa ăn, những người đi cùng lần lượt rời khỏi nhà hàng. Anh T. là người ở lại nhưng không thực hiện việc thanh toán hóa đơn với tổng số tiền hơn 16 triệu đồng.

Quán hải sản trong vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an phường Việt Trì, bước đầu kiểm tra cho thấy giá các mặt hàng thể hiện trong hóa đơn phù hợp với mặt bằng chung trên thị trường, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường về giá bán.

Sau đó, lực lượng công an đã đưa anh T. về trụ sở để làm việc. Trong quá trình làm việc, người này có biểu hiện lơ ngơ, không hợp tác và không ký biên bản làm việc.

Cũng theo cơ quan công an, gia đình anh T. cho biết người này có một số biểu hiện bất thường về tâm lý trước thời điểm xảy ra vụ việc.

Hiện Công an phường Việt Trì đã xác minh nhân thân, nơi cư trú của anh T. và đang phối hợp với cơ quan công an nơi người này cư trú để làm rõ tình trạng sức khỏe cũng như các tình tiết liên quan, làm căn cứ xử lý theo quy định.

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