Tuấn Trần thể hiện sự đa dạng qua các vai diễn mới

Theo Tiền Phong, ê-kíp bộ phim "Trại giam hạnh phúc" vừa hé lộ tạo hình đầu tiên của Tuấn Trần. Anh vào vai Phúc - một giáo viên bị kết án tù vì tội giết người. Nhân vật xuất hiện với vẻ ngơ ngác khi lần đầu bước vào trại giam và tự giới thiệu mình là giáo viên đang chấp hành án.

Đoạn phim giới thiệu cũng hé lộ những va chạm đầu tiên giữa Phúc và các phạm nhân cũ, tạo nên bầu không khí căng thẳng, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về số phận của nhân vật.

Tuấn Trần trong phim "Trại giam hạnh phúc". Ảnh: Tiền Phong.

So với những vai diễn trước đây, Phúc đánh dấu một màu sắc mới trong hành trình diễn xuất của Tuấn Trần. Không còn gắn với các câu chuyện gia đình quen thuộc, nam diễn viên bước vào bối cảnh trại giam với một nhân vật mang nhiều bí ẩn. Vai diễn tiếp tục nối dài chuỗi nhân vật có nhiều biến chuyển tâm lý mà anh theo đuổi trong những năm gần đây.

Trước "Trại giam hạnh phúc", Tuấn Trần liên tiếp góp mặt trong nhiều tác phẩm đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng như "Bố già", "Đất rừng phương Nam", "Mai", "Làm giàu với ma", "Làm giàu với ma 2", "Mang mẹ đi bỏ" và "Báu vật trời cho". Chuỗi tác phẩm ăn khách giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc của phòng vé Việt trong vài năm gần đây.

Với vai Hoan trong "Mang mẹ đi bỏ", Tuấn Trần giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2025 và Cánh Diều Vàng 2025.

Trước đó, Tuấn Trần từng cho biết anh nhiều lần từ chối những vai diễn có màu sắc tương đồng vì không muốn bị khán giả nhận xét "một màu". Từ Quắn trong "Bố già", Hồng của "Báu vật trời cho", Hoan trong "Mang mẹ đi bỏ" đến Phúc của "Trại giam hạnh phúc", nam diễn viên đều lựa chọn những nhân vật có tính cách và số phận khác nhau.

Tuấn Trần trong phim "Mang mẹ đi bỏ". Ảnh: Vietnamnet.

Chia sẻ với Gia đình và Xã hội, Tuấn Trần cho biết anh luôn xem mỗi vai diễn là cơ hội cuối cùng của mình và tin rằng nếu làm nghề hời hợt thì sớm muộn cũng sẽ đánh mất những gì đang có. Việc được khán giả nhận xét là diễn viên "lăn xả" với từng vai diễn cũng trở thành động lực để anh tiếp tục nỗ lực.

Nam diễn viên cho biết nghề diễn giúp anh học hỏi nhiều kỹ năng mới, đồng thời được trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau qua từng nhân vật. Dù vậy, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân đã đủ tốt và luôn nhìn nhận mình còn nhiều thiếu sót. Hiện tại, điều khiến Tuấn Trần hạnh phúc nhất là được làm nghề, có điều kiện chăm sóc mẹ và gia đình, đồng thời tiếp tục chinh phục nhiều dạng vai và thể loại khác nhau trong tương lai.

Tinh thần cầu toàn của Tuấn Trần cũng được nhiều đồng nghiệp ghi nhận. Chia sẻ với Vietnamnet, diễn viên Hồng Đào đánh giá anh hoàn thành xuất sắc vai Hoan trong "Mang mẹ đi bỏ", đồng thời luôn ham học hỏi và sẵn sàng thực hiện lại nhiều lần để mỗi cảnh quay đạt kết quả tốt hơn. Chính vì vậy, nữ diễn viên đặt cho anh biệt danh "Mr. More", thể hiện sự cầu tiến và tinh thần không ngừng hoàn thiện trong công việc.