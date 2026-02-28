Toyota bán chạy nhất thế giới với 11,32 triệu xe trong năm 2025

Video: Giới thiệu xe SUV điện Toyota Urban Cruiser 2026 chạy 475km/sạc.

Với tổng cộng 11,32 triệu xe Toyota bán ra, con số này tăng 4,65% so với năm 2024, cho thấy đà tăng trưởng ổn định của tập đoàn Nhật Bản trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Tổng doanh số của Toyota bao gồm các thương hiệu trực thuộc như Lexus, Daihatsu và Hino, giúp tập đoàn tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn so với các đối thủ phía sau.

Theo các báo cáo tài chính từ những tập đoàn ôtô lớn, Volkswagen xếp thứ hai toàn cầu với 8,98 triệu xe bán ra trong năm 2025, giảm nhẹ 0,51% so với năm trước. Kết quả này bao gồm doanh số từ các thương hiệu trong hệ sinh thái của tập đoàn Đức như Porsche, Audi, Skoda…

Toyota bán chạy nhất toàn cầu với 11,32 triệu xe trong năm 2025.

Hyundai đứng thứ ba với 7,27 triệu xe, tăng 0,6% so với năm 2024. Trong khi đó, General Motors ghi nhận mức tăng trưởng 3,03%, đạt 6,18 triệu xe, qua đó vươn lên vị trí thứ tư. Stellantis – tập đoàn sở hữu 14 thương hiệu – hoàn tất top 5 với 5,48 triệu xe, tăng 1,27% so với cùng kỳ.

Bảng xếp hạng năm 2025 ghi nhận sự hiện diện rõ nét của các nhà sản xuất Trung Quốc. BYD là hãng Trung Quốc có thứ hạng cao nhất, đứng thứ sáu với 4,6 triệu xe, tăng 7,72%. Theo sát phía sau là SAIC ở vị trí thứ bảy với 4,51 triệu xe, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 12,33%.

Volkswagen xếp thứ hai toàn cầu với 8,98 triệu xe bán ra trong năm 2025, giảm nhẹ 0,51% so với năm trước.

Sự bứt phá của BYD và SAIC đã khiến Ford tụt hai bậc xuống vị trí thứ tám với 4,4 triệu xe, giảm 1,68% so với năm trước. Geely – hãng xe Trung Quốc thứ ba trong top 10 – đạt 4,12 triệu xe, tăng mạnh 26,03%, qua đó đứng thứ chín. Đứng cuối bảng top 10 là Honda với 3,52 triệu xe, giảm 7,53% so với năm 2024.

Theo dữ liệu do CLS tổng hợp, thị trường Trung Quốc trong năm 2025 đạt tổng doanh số 34,4 triệu xe. Đáng chú ý, xuất khẩu ôtô của Trung Quốc đã vượt mốc 7 triệu xe trong năm qua, qua đó giữ vị trí số một thế giới về lượng xe xuất khẩu.

Sự bứt phá của BYD và SAIC đã khiến Ford tụt hai bậc xuống vị trí thứ tám với 4,4 triệu xe, giảm 1,68% so với năm trước.

Những con số trên cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ của cán cân quyền lực trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu, khi các nhà sản xuất Trung Quốc ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng cả ở thị trường nội địa lẫn quốc tế, tạo ra sức ép cạnh tranh ngày càng lớn đối với các tập đoàn truyền thống đến từ Nhật Bản, châu Âu và Mỹ.