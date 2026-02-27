Khoa học & Đời sống

Circle to Search lột xác trên Galaxy S26

Thiên Trang (TH)

Google nâng cấp Circle to Search trên Galaxy S26 với khả năng nhận diện đa vật thể và tích hợp thử đồ ảo, mở rộng mạnh mẽ tìm kiếm trực quan Android.

Cùng thời điểm Samsung ra mắt Galaxy S26, Google âm thầm tung bản nâng cấp quan trọng cho Circle to Search trên Android.
Tính năng này nay có thể nhận diện nhiều đối tượng trong cùng một hình ảnh thay vì chỉ một chi tiết như trước đây.
Nhờ sức mạnh của Gemini 3, người dùng chỉ cần khoanh tròn là hệ thống có thể quét toàn bộ ngữ cảnh và trả về kết quả liên quan. (Ảnh: Genk)
Trong lĩnh vực mua sắm, Circle to Search giúp tìm cùng lúc nhiều món đồ như quần áo, giày dép và phụ kiện xuất hiện trong ảnh.
Đáng chú ý, Google còn tích hợp thử đồ ảo trực tiếp trong quá trình tìm kiếm để rút ngắn hành trình mua sắm.
Không chỉ phục vụ thương mại, công cụ còn có thể phân tích mối quan hệ giữa các đối tượng trong ảnh.
Ví dụ, khi quét hình rạn san hô, hệ thống không chỉ nhận diện loài cá mà còn giải thích cách chúng cùng tồn tại trong hệ sinh thái.
Circle to Search phiên bản mới sẽ xuất hiện đầu tiên trên Galaxy S26 và Pixel 10, cho thấy xu hướng điện thoại ngày càng trở thành công cụ phân tích hình ảnh thông minh.
