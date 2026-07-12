Thông tin về tàu khách lật ở Phú Quốc khiến 15 người chết

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Xây dựng về vụ tai nạn đối với phương tiện tàu khách xảy trên vùng biển Phú Quốc, An Giang.

Thông tin chi tiết về phương tiện gặp nạn

Theo báo cáo, khoảng 12h57' ngày 11/7/2026, phương tiện tàu khách (số đăng kiểm V68-49447) của Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ hoạt động tuyến vận tải hành khách du lịch quanh đảo; theo Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số 03844/25V50, do Chi cục Đăng kiểm số 6 cấp ngày 21/11/2025, phương tiện chở được 34 hành khách.

Hiện trường vụ tai nạn.

Qua thông tin ban đầu, phương tiện hành trình từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới, trên phương tiện có 03 thuyền viên (người Việt Nam) và 32 hành khách (quốc tịch Ấn độ); sau khi rời Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 100 mét phương tiện bị lật úp (vị trí bị lật úp nằm ngoài vùng nước cảng biển và không thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang).

Về số liệu về phương tiện trong vụ tai nạn, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết, đây là loại tàu khách với số đăng ký của phương tiện chưa rõ; Chủ phương tiện là Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ; Thuyền trưởng điều khiển phương tiện là Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969).

Về số liệu về thiệt hại: 15 người chết, 02 người đang cấp cứu, 15 người sức khỏe bình thường; không có người mất tích.

Về thuyền viên: 03 thuyền viên sức khỏe bình thường.

Về phương tiện: đã được kéo vào Hòn Mây Rút Ngoài.

Về ô nhiễm môi trường: chưa xác định.

Về ảnh hưởng đến luồng hàng hải: Không ảnh hưởng đến luồng hàng hải. 4. Mức độ ảnh hưởng đến giao thông:

Phương tiện đã được kéo về Hòn Mây Rút Ngoài không ảnh hưởng tới giao thông.

Tăng cường bảo đảm an toàn đường thuỷ nội địa, hàng hải

Sau vụ tai nạn, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đã phát đi công điện tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải.

Theo đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trong công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; xác định, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; rà soát những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nhà nước để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Phối hợp với địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình các nạn nhân theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương rà soát hồ sơ an toàn kỹ thuật, đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu/bảo hiểm hành khách và điều kiện hoạt động của toàn bộ phương tiện chở khách du lịch trên địa bàn quản lý; kiến nghị tạm dừng hoạt động đối với phương tiện, đơn vị không bảo đảm điều kiện an toàn.

Thường xuyên cập nhật tình hình, tổng hợp kết quả xử lý vụ tai nạn, báo cáo nhanh về Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (qua Phòng Vận tải, an toàn và Phương tiện) trước 16h hàng ngày trong thời gian xử lý vụ việc và báo cáo đầy đủ khi có kết luận điều tra.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng và Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải; duy trì, đồng thời tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác rà soát, kiểm tra, giám sát tại địa bàn quản lý. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đã và đang thực hiện, khẩn trương rà soát việc khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được phát hiện; tiếp tục nhận diện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn mới phát sinh, không để xảy ra khoảng trống trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát.

Khẩn trương tổ chức tăng cường rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại địa bàn quản lý, đặc biệt đối với các khu vực có điều kiện khai thác tương tự khu vực xảy ra tai nạn; tập trung các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, vận tải khách ven biển, vận tải khách du lịch và các tuyến có lưu lượng hành khách lớn, trong đó ưu tiên kiểm tra ngay các tuyến trọng điểm: Lý Sơn (Quảng Ngãi), Côn Đảo (Vũng Tàu), Cát Bà (Hải Phòng), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Nha Trang. và các địa bàn có hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy tại tỉnh Khánh Hòa; đồng thời tăng cường kiểm tra tại các hồ, lòng hồ có hoạt động vận tải hành khách, phục vụ du lịch, nhất là trong mùa cao điểm du lịch, mùa mưa bão và thời gian thường xuyên xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu, mưa dông, gió mạnh hoặc các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về:

- Điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện; hiệu lực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

- Trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, thông tin liên lạc;

- Điều kiện chuyên môn, chứng chỉ, định biên của người điều khiển và thuyền viên;

- Việc bố trí, mặc áo phao, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho hành khách; - Công tác kiểm soát số lượng hành khách, tổ chức đưa, đón khách tại cảng, bến;

- Việc duy trì điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện trong quá trình khai thác;

- Hiệu lực của giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm hành khách theo quy định;

- Việc trang bị, duy trì hoạt động thiết bị nhận dạng tự động (AIS)/thiết bị giám sát hành trình để phục vụ theo dõi, cảnh báo khi có tình huống bất thường.

Kịp thời đình chỉ hoạt động hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ đối với phương tiện, cảng, bến không bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định; xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự.

Các đơn vị tổ chức rà soát việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại các cảng, bến, đặc biệt là cảng hành khách, bến khách ngang sông, bến tàu phục vụ du lịch, các điểm đón, trả khách trên tuyến vận tải từ bờ ra đảo và tại các hồ, lòng hồ có hoạt động vận tải hành khách, phục vụ tham quan, du lịch; chú trọng các địa bàn có hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, khu vực vịnh Nha Trang và các khu vực trọng điểm khác, nhất là trong mùa cao điểm du lịch, mùa mưa bão.

Nội dung rà soát tập trung vào điều kiện kết cấu hạ tầng, tổ chức khai thác, điều kiện hoạt động của cảng, bến, điểm đón, trả khách; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp, phân quyền; sự phân công và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, bảo đảm rõ trách nhiệm, không chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Kịp thời phát hiện các bất cập, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là những nội dung chưa rõ về phạm vi, trách nhiệm quản lý, thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan; xác định nguyên nhân, trách nhiệm và thẩm quyền xử lý. Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện phân cấp, phân quyền, các đơn vị tổng hợp, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Cục để xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Bộ Xây dựng và cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định có liên quan...