Thị trường vải thiều 2026: giá tăng cao, xuất khẩu mở rộng

Theo khảo sát tại các chợ dân sinh và hệ thống siêu thị, giá vải thiều hiện có sự phân hóa rõ rệt tùy thuộc vào kênh phân phối và chất lượng quả. Tại các chợ truyền thống, tiểu thương đang bán lẻ dòng vải phổ thông với mức giá dao động từ 70.000-80.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại các siêu thị và cửa hàng trái cây cao cấp, mặt hàng vải tuyển chọn loại đẹp, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao có giá nhỉnh hơn hẳn, nằm trong khoảng 130.000-150.000 đồng/kg. Đáng chú ý, đối với phân khúc đặc sản như vải trứng, nguồn hàng khan hiếm khiến giá bị đẩy lên rất cao, có thời điểm ghi nhận mức bán ra lên tới hơn 300.000 đồng/kg.



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Nhiều tiểu thương nhận định, thời tiết thất thường năm nay khiến chất lượng vải thiều phân hóa mạnh, dẫn đến hiện tượng "loạn giá" chưa từng có. Tại các chợ, những lô vải quả nhỏ, mẫu mã kém hoặc bị sâu đầu do thời tiết được bán xả với giá chỉ từ 30.000-40.000 đồng/kg. Trong khi đó, dòng vải đại trà có mẫu mã vừa vặn giữ mức 70.000-80.000 đồng/kg. Riêng những lô hàng tuyển chọn xuất sắc, quả to đều và chín mọng lại vô cùng khan hiếm, bị đẩy giá lên tới hàng trăm nghìn đồng mỗi ký và kén người mua.

Tính đến ngày 4/6, tình hình tiêu thụ vải thiều tại Bắc Ninh ghi nhận sản lượng đạt khoảng 35.000 tấn. Ông Nguyễn Thế Thi - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh cho biết, giá vải năm nay cao hơn nhiều so với các năm trước khi mức giá đầu vụ đạt trên 50.000 đồng/kg, có thời điểm chạm mốc 80.000-90.000 đồng/kg, và hiện vẫn duy trì ổn định ở mức bình quân trên 60.000 đồng/kg. Đáng chú ý, quy trình tiêu thụ năm nay đã có sự thay đổi lớn khi nhiều thương nhân chủ động đến tận vườn ký kết hợp đồng thu mua, giúp người dân không còn phải tự vận chuyển nông sản đi tiêu thụ mà được hỗ trợ sơ chế, đóng gói ngay tại chỗ.

Bên cạnh đó, thị trường vải thiều chính vụ tại Thanh Hà, Hải Phòng cũng ghi nhận mức giá bán ra lên tới 80.000 đồng/kg, tăng cao hơn khoảng 60.000 đồng/kg so với cùng thời điểm năm ngoái. Nguyên nhân chính khiến giá vải tăng mạnh được xác định là do sản lượng vải thiều chính vụ năm nay sụt giảm nghiêm trọng. Biến động này diễn ra trong bối cảnh các vùng trồng đang nỗ lực nâng cao chất lượng nông sản để đảm bảo giá trị kinh tế.

Hiện nay, riêng xã Thanh Hà đang duy trì canh tác 938,4 ha vải, trong đó có hơn 250 ha đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP. Toàn bộ diện tích đạt chuẩn này được quy hoạch bài bản thành các vùng sản xuất tập trung, chịu sự quản lý và vận hành đồng bộ của 17 tổ sản xuất nhằm mục tiêu đảm bảo chất lượng đầu ra tốt nhất cho thị trường.

Song song với đà tiêu thụ mạnh mẽ tại thị trường nội địa, hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu vải thiều sang các thị trường quốc tế cũng đang được triển khai đồng bộ và quyết liệt. Năm nay, thị trường xuất khẩu tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa. Trong đó Trung Quốc vẫn giữ vai trò chủ lực với gần 12.600 tấn. Ngoài ra vải thiều Bắc Ninh còn được xuất khẩu sang Canada, châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Úc, Thái Lan.

Theo thông tin từ Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston (Mỹ), trong những ngày đầu tháng 6, hai lô vải thiều tươi đầu tiên của Việt Nam với khối lượng khoảng 2 tấn đã chính thức được xuất khẩu sang thành phố Houston, bang Texas. Nhờ lợi thế vận chuyển bằng đường hàng không, loại đặc sản này giữ trọn vẹn màu sắc, hương vị cùng chất lượng đặc trưng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ hệ thống các siêu thị, chợ châu Á và cộng đồng người tiêu dùng tại Mỹ.

Kỳ vọng vào một mùa vụ xuất khẩu thắng lợi, Công ty Cổ phần Ameii dự kiến sẽ đưa khoảng 1.000 tấn vải tươi sang các thị trường lớn như Mỹ, Australia, Nhật Bản và Pháp trong năm nay. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng quả tươi, doanh nghiệp lên kế hoạch xuất khẩu đều đặn từ 120-150 tấn vải mỗi tuần, linh hoạt kết hợp cả đường hàng không lẫn đường biển. Bước đi này không chỉ khẳng định vị thế của thương hiệu vải thiều Việt Nam trên trường quốc tế mà còn mở ra cơ hội nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu nông sản bền vững.

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