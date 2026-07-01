Tai nạn xe ba bánh ở Ai Cập, nhiều trẻ em thiệt mạng

AP đưa tin, theo thông báo của Văn phòng Thống đốc đăng tải trên Facebook, chiếc xe ba bánh đã rơi xuống nước ở khu vực Abu Tig thuộc tỉnh Assiut. Assiut, nằm cách thủ đô Cairo 320 km về phía nam, vốn nổi tiếng với các di tích lịch sử.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng trục trặc hệ thống lái đã khiến chiếc xe ba bánh bị lật khi đang chở các em nhỏ trên đường về nhà từ các trang trại gần đó. Đài truyền hình địa phương Cairo 24 cho biết độ tuổi của các em nhỏ dao động từ 10 đến 17 tuổi.

Bức ảnh do Văn phòng Thống đốc đăng tải cho thấy rất đông người tập trung tại kênh đào trong khi những người mặc đồ lặn tìm kiếm dưới nước sau khi tai nạn xảy ra. Ảnh: Mạng xã hội.

Những bức ảnh do Văn phòng Thống đốc đăng tải cho thấy hàng chục người tập trung tại kênh đào trong khi những người mặc đồ lặn tìm kiếm dưới nước.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 9 em nhỏ thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Tình trạng của những người bị thương chưa rõ.

Theo Văn phòng Thống đốc, thi thể nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Abu Tig.

Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

Sau vụ việc, Thống đốc tỉnh Assiut, Mohamed Elwan, đã ra lệnh cho chính quyền thực hiện các biện pháp an toàn, bao gồm việc lắp đặt các rào chắn bê tông dọc theo hai bên kênh đào.

Theo AP, tai nạn giao thông chết người cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm ở Ai Cập. Chạy quá tốc độ, đường sá xuống cấp và việc thực thi luật giao thông lỏng lẻo là những nguyên nhân chính gây ra tai nạn.

Đầu năm nay, một chiếc xe tải và một chiếc xe bán tải đã va chạm trên đường cao tốc ở Ai Cập, khiến 18 người thiệt mạng, các quan chức cho biết.

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