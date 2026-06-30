Quảng Ninh hứng chịu mưa lớn, cảnh báo ngập úng và sạt lở đất

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT 2026 Ngày 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2026 - 2027.

TPHCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm 2026 vào chiều nay TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào chiều ngày 30/6, yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ trực tiếp.

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