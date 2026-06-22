Ông Keir Starmer tuyên bố sẽ từ chức Thủ tướng Anh

AP đưa tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 22/6 thông báo sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Lao động cầm quyền và rời nhiệm sở trong vài tuần tới, chỉ chưa đầy hai năm sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử.

Ông Starmer cho biết sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thủ tướng cho đến khi Đảng Lao động bầu chọn được lãnh đạo mới.

Được biết, Thủ tướng Starmer đưa ra thông báo này sau khi đối mặt với áp lực ngày càng tăng yêu cầu ông chuyển giao quyền lực cho một lãnh đạo mới.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và phu nhân Victoria đứng trước tòa nhà số 10 phố Downing sau khi tuyên bố từ chức ngày 22/6/2026. Ảnh: AP/Kin Cheung.

Ông Starmer công bố quyết định trước Dinh Thủ tướng số 10 phố Downing.

“Câu hỏi mà Đảng của tôi đang đặt ra lúc này là liệu tôi có phải là người phù hợp nhất để dẫn dắt chúng ta bước vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo hay không. Tôi đã lắng nghe câu trả lời của các nghị sĩ trong Đảng về vấn đề này, và tôi chấp nhận điều đó với thái độ cầu thị”, ông Starmer nói.

Ông Starmer là Thủ tướng Anh thứ 6 trong một thập kỷ đứng trước số 10 phố Downing để thông báo rời nhiệm sở sớm. Sự kiện này diễn ra ngay trước ngày nước Anh kỷ niệm 10 năm cuộc trưng cầu dân ý rời Liên minh châu Âu, một quyết định vẫn còn gây tranh cãi sâu sắc về kinh tế và chính trị quốc gia.

Ông Starmer từng dẫn dắt Đảng Lao động giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử tháng 7/2024, nhưng kể từ đó, mức độ ủng hộ dành cho ông và Đảng giảm.

Đảng Lao động đang mất dần cử tri tự do vào tay Đảng Xanh đang lên, đồng thời phải đối mặt với sự trỗi dậy của Reform UK, Đảng chống nhập cư do Nigel Farage lãnh đạo, liên tục dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng ngay trước khi có thông báo về việc ông Starmer từ chức.

“Ông Keir Starmer sẽ từ chức Thủ tướng Vương quốc Anh. Ông ấy đã thất bại ở hai vấn đề rất quan trọng - nhập cư và năng lượng. Chúc ông ấy may mắn!”, Tổng thống Trump đăng trên nền tảng mạng xã hội.

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Nguồn video: VTV

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