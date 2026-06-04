Người đàn ông nước ngoài thoát 'cửa tử' sau khi bị đâm thủng tim

Ngày 4/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa cứu sống thành công một nam bệnh nhân người Nga bị thủng tim trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 2/6, bệnh viện tiếp nhận báo động đỏ liên viện về nam thanh niên (32 tuổi, quốc tịch Nga) trong tình trạng sốc nặng, suy hô hấp, suy tuần hoàn nghiêm trọng, mạch và huyết áp gần như không đo được, da niêm mạc tái nhợt và không thể tự thở.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện nhiều vết thương trên cơ thể. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vết rách dài khoảng 3cm ở khoang liên sườn số 3, đường trung đòn trái.

Đặc biệt, bệnh nhân mất nhiều máu nhưng mang nhóm máu O Rh-, nhóm máu cực hiếm tại Việt Nam, chỉ chiếm khoảng 0,01% dân số, khiến việc huy động máu tương thích gặp nhiều khó khăn.

Bác sĩ thăm khám cho nam bệnh nhân sau phẫu thuật.

Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã kích hoạt báo động đỏ, huy động các ê-kíp cấp cứu, siêu âm tại giường, phẫu thuật và hồi sức túc trực để tiếp nhận người bệnh.

Đánh giá đây là trường hợp đặc biệt nguy kịch, các bác sĩ quyết định chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ để phẫu thuật mở ngực khẩn cấp. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện bệnh nhân bị thủng màng ngoài tim với vết rách rộng khoảng 2cm.

Nhận định tổn thương tim phức tạp hơn dự kiến, các bác sĩ tiếp tục mở ngực đường giữa xương ức để tiếp cận toàn diện. Song song với ca mổ, bệnh viện phối hợp Trung tâm Huyết học - Truyền máu khẩn cấp huy động thêm 2 đơn vị máu O Rh- phục vụ điều trị.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã khâu phục hồi tổn thương thành thất phải, kiểm soát động mạch ngực trong, làm sạch khoang màng phổi, đặt dẫn lưu và xử lý các tổn thương phức tạp khác.

Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe tiến triển tốt và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn cùng các vấn đề liên quan.