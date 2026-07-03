Ngày 2/7 đã có hơn 112.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển đại học

Bộ GD&ĐT vừa công bố số liệu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tính đến 17h ngày 2/7 - ngày đầu tiên của đợt đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2026.

Cụ thể, tính đến 17h ngày 2/7, đã có 112.857 thí sinh nhập nguyện vọng (trong tổng số 1.240.620 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT).

Qua thống kê, tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đến thời điểm này là 652.703.

Thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia đến 17h ngày 14/7.

Thí sinh Hà Nội tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh Bình Nguyên

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện đăng ký xét tuyển đại học ở tất cả các phương thức là có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng; không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Năm trước đã có gần 850 nghìn thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, chiếm hơn 73% số lượng thí sinh tham dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tổng số nguyện vọng các thí sinh đã đăng ký xét tuyển năm 2025 là hơn 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, mỗi thí sinh đã đăng ký 8,96 nguyện vọng.