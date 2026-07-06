Nâng cao chất lượng giáo dục và an toàn trường học năm 2026-2027

Theo Bộ GD&ĐT, bước vào năm học 2026-2027 - năm thứ hai toàn ngành triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, toàn ngành Giáo dục quyết tâm tăng tốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, đáp ứng kỳ vọng lớn hơn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Nhân dân và toàn xã hội.

Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường học an toàn, các nội dung giáo dục về giá trị cốt lõi về lòng yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm đã được tăng cường trong các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Lịch sử, Giáo dục quốc phòng và an ninh và hoạt động trải nghiệm. Công tác bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp nhà giáo được tăng cường, đề cao trách nhiệm nêu gương “thầy ra thầy, trò ra trò”.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay là tình trạng bạo lực học đường, vi phạm pháp luật, sử dụng thuốc lá điện tử, nguy cơ ma túy học đường… vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội có nơi chưa hiệu quả. Đặc biệt, việc sử dụng mạng xã hội, nhóm chat và AI thiếu kiểm soát đang ảnh hưởng xấu tới tâm lý, phẩm chất và hành vi của trẻ vị thành niên.

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Ảnh minh họa/Nguồn baochinhphu.vn

Để chuẩn bị cho năm học mới, Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp phòng ngừa, xử lý bạo lực học đường, mua bán và sử dụng thuốc lá điện tử, ma túy ngoài trường học; bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, an toàn không gian mạng; nghiên cứu xây dựng quy định pháp luật về giới hạn độ tuổi tiếp cận mạng xã hội.

Đề nghị các địa phương rà soát, tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn, vệ sinh trường học; chỉ đạo lựa chọn các đơn vị chuyên nghiệp trong việc cung cấp bữa ăn tại trường học, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.