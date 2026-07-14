Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển Iran

AP đưa tin ngày 14/7, quân đội Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

"Chúng ta đang giáng những đòn rất mạnh vào họ. Và điều đó sẽ tiếp tục, rồi chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra", ông Trump nói trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

"Chúng ta đang vô hiệu hóa toàn bộ khả năng tấn công của họ (Iran) và kiểm soát eo biển. Chúng ta đang tái thiết lập vòng vây phong tỏa”, ông Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng cũng cung cấp thêm chi tiết về việc chính quyền Mỹ thay đổi lập trường, đề xuất sẽ thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

"Chúng ta đang bảo vệ một phần rất giàu có của thế giới. Chúng ta đang chi tiền. Và vì vậy, chúng ta sẽ được hoàn trả chi phí bảo vệ đó", ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, Ngoại trưởng Marco Rubio từng tuyên bố Mỹ sẽ không cho phép thu phí đường thủy ở eo biển Hormuz.

“Đó là tuyến đường thủy quốc tế. Không một quốc gia nào trên thế giới ủng hộ việc phải trả tiền để đi qua eo biển này”, ông Rubio nói với các phóng viên ở Bahrain vào ngày 25/6.

"Không có sự ủng hộ nào từ các quốc gia vùng Vịnh đối với bất kỳ loại phí nào cho việc sử dụng vùng biển quốc tế. Tổng thống Trump đã nói rõ rằng điều đó sẽ không xảy ra”, ông Rubio khẳng định khi đó.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) kiên quyết phản đối việc thu phí khi đi qua các eo biển được sử dụng cho hoạt động hàng hải quốc tế. "Không có cơ sở pháp lý nào để áp đặt phí bắt buộc chỉ để đi qua một eo biển”, tổ chức này cho biết trong một tuyên bố.

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