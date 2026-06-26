Kiệt tác hội họa của họa sĩ Amedeo Modigliani lập kỷ lục bán giá cao

Vào ngày 24/6, nhà đấu giá Sotheby's đã tổ chức một trong những buổi đấu giá quan trọng nhất trong lịch sử gần đây của thành phố London, Anh. Theo Sotheby's, 25 tác phẩm từ bộ sưu tập của tỷ phú người Anh Joe Lewis đã được bán với mức giá tổng cộng là 296,3 triệu bảng Anh. Đây là mức giá cao nhất từng đạt được cho một bộ sưu tập thuộc sở hữu cá nhân được bán đấu giá ở châu Âu.

Toàn bộ buổi đấu giá, kết hợp các tác phẩm của Lewis với một phiên đấu giá rộng hơn về nghệ thuật hiện đại và đương đại, đã thu về 393,4 triệu bảng Anh, phá vỡ kỷ lục của Sotheby's cho một đêm đấu giá loại này tại thủ đô nước Anh.

Bức tranh được bán với giá cao nhất trong buổi đấu giá do Sotheby's tổ chức ngày 24/6 là tác phẩm "Nu assis au collier" (tạm dịch: Người phụ nữ khỏa thân ngồi đeo vòng cổ) của danh họa Amedeo Modigliani. Được họa sĩ Modigliani vẽ năm 1917, kiệt tác hội họa này được bán với mức giá 48,2 triệu bảng Anh (khoảng 1.684 tỷ đồng), cao hơn mức giá ước tính là hơn 45 triệu bảng Anh.

Bức họa "Nu assis au collier" thuộc loạt tranh chân dung khỏa thân được họa sĩ Modigliani thực hiện trong những năm cuối đời. Loạt tranh này từng được trưng bày trong triển lãm cá nhân duy nhất của ông ở Paris. Kiệt tác hội họa "Nu assis au collier" đã không xuất hiện tại phiên đấu giá nào trong hơn 30 năm qua và chưa từng được trưng bày công khai ở châu Âu kể từ năm 1981. Theo đó, nó trở thành một trong những tác phẩm hội họa được giới sưu tầm chú ý nhất trong phiên đấu giá.

Bức tranh "Nu assis au collier" của họa sĩ Amedeo Modigliani (1917-18) mới được bán giá khủng. Ảnh: Rayan Bamhayan, Courtesy Sotheby’s.

Bức tranh được bán mức giá cao thứ hai trong buổi đấu giá trên là bức chân dung toàn thân "Bildnis Gertrud Loew" vẽ năm 1902 của họa sĩ người Áo Gustav Klimt. Kết thúc phiên đấu giá, tác phẩm đã được bán cho một nhà sưu tập tư nhân đến từ châu Á với giá 36,2 triệu bảng Anh.

Tiếp đến, tác phẩm "Sleeping by the Lion Carpet" (tạm dịch: Ngủ bên tấm thảm sư tử), được họa sĩ người Anh Lucian Freud vẽ trong khoảng thời gian từ năm 1995 - 1996, đạt mức giá 29,3 triệu bảng Anh. Bức tranh "Portrait de Paul Hugot" được họa sĩ Freud vẽ năm 1878 đạt mức giá 10,3 triệu bảng Anh.