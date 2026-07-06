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Khởi tố đối tượng khai thác cát trái phép gây thiệt hại lớn tại Gia Lai

Hà Ngọc Chính

Ngày 6/7, Công an Gia Lai khởi tố Nguyễn Văn Minh vì khai thác cát trái phép, thu lợi gần 2,4 tỷ đồng trong thời gian dài mà không có thủ tục hợp pháp.

Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1984, trú tại phường Thống Nhất) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) xác định, cuối năm 2014, UBND tỉnh Gia Lai đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 718/GP-UBND cho Công ty TNHH Hưng Cường. Địa chỉ công ty tại số 167 Duy Tân, phường Diên Hồng được khai thác cát xây dựng bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát ở xã Hà Tây và xã Đak Tơ Ver (huyện Chư Păh cũ), nay là xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai.

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Đối tượng Minh (thứ 2, bên trái) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Minh Hiếu

Mỏ cát của Công ty TNHH Hưng Cường có thời gian khai thác là 10 năm (từ ngày 12/12/2014 đến 11/12/2024); diện tích 2,16 ha, trữ lượng khai thác 46.440 m3, công suất khai thác 5.000 m3/năm.

Là người nhận khoán của Công ty TNHH Hưng Cường để khai thác mỏ cát xã Hà Tây và xã Đak Tơ Ver (huyện Chư Păh cũ), chỉ trong năm 2024 đối tượng Minh đã cho khai thác, bán ra thị trường với khối lượng gần 12.000 m3 cát nhưng không làm thủ tục, không thông báo với cơ quan chức năng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 2,4 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem video: Ngang nhiên khai thác cát ở trên sông Trà Khúc. Nguồn VTV1
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