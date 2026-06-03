Khởi tố 3 đối tượng sử dụng chất cấm để sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ

Ngày 3/6, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, ngày 23/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở sản xuất đang có hành vi sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine (viết tắt là 6-BAP, tên thường gọi là “nước kẹo”) để sản xuất giá đỗ.

Các đối tượng gồm: Chu Trọng Hân (sinh năm 1976, trú tại phường Vân Hà, Bắc Ninh), Lê Thị Hoan (sinh năm 1978, trú tại phường Nếnh, Bắc Ninh) và Thân Văn Trưởng (sinh năm 1981, trú tại xã Lạng Giang, Bắc Ninh).

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất của Lê Thị Hoan.

Theo cơ quan chức năng, 6-BAP là hóa chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Việc sử dụng hóa chất này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an đã lập biên bản, tạm giữ hơn 6,39 tấn giá đỗ thành phẩm và giá đỗ đang trong quá trình sản xuất đựng trong 971 lu nhựa.

Giá đỗ đã qua ngâm hóa chất 6-BAP.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, đã sử dụng hóa chất 6-BAP để kích thích giá đỗ lớn nhanh, có hình thức bắt mắt, ít rễ và không bị hư hỏng. Tính từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường gần 1.000 tấn giá đỗ ngậm hóa chất.

Lực lượng chức năng tống đạt các quyết định, lệnh tố tụng đối với 3 bị can

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Trọng Hân, Thân Văn Trưởng và Lê Thị Hoan để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật; không vì lợi nhuận mà sử dụng các loại chất, hóa chất, phụ gia bị cấm hoặc nằm ngoài danh mục cho phép để sản xuất thực phẩm.

Đối với người tiêu dùng, cần nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe, chủ động lựa chọn những thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Khi phát hiện các cơ sở có dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông tin, tố giác đến cơ quan Công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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