Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

[INFOGRAPHIC] Ugreen ra mắt củ sạc mèo sạc nhanh siêu dễ thương

Thiên Trang

Không chỉ là củ sạc 45W, sản phẩm mới của Ugreen còn đóng vai trò như món phụ kiện trang trí dành cho người yêu công nghệ.

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