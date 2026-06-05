IAEA không thể xác minh tình trạng kho uranium làm giàu ở Iran

AP đưa tin, theo một báo cáo mật của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) gửi tới các quốc gia thành viên hôm 4/6, cơ quan này đã không thể tiếp cận và kiểm tra các cơ sở hạt nhân ở Iran bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025.

IAEA cho biết, họ không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về tình trạng, quy mô và vị trí hiện tại của kho dự trữ uranium làm giàu ở Iran, cũng như việc Iran đã đình chỉ tất cả hoạt động liên quan đến làm giàu (uranium) hay chưa.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh: AP/Seth Wenig.

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng, họ "không thể thực hiện trách nhiệm đảm bảo an toàn" theo Thỏa thuận Bảo đảm An toàn của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng việc Tehran thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước đó là "vô cùng cần thiết và cấp bách".

Kể từ báo cáo gần nhất vào tháng 2/2026, cơ sở hạt nhân duy nhất được các thanh tra viên IAEA kiểm tra tại Iran là nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Lò phản ứng hiện đang hoạt động tại Bushehr sử dụng uranium từ Nga được làm giàu đến 4,5%, một mức độ thấp cần thiết để phát điện trong các nhà máy tương tự.

Theo IAEA, Iran hiện sở hữu 440,9 kg uranium được làm giàu đến độ tinh khiết 60% - chỉ còn một bước ngắn về mặt kỹ thuật nữa là đạt đến mức độ uranium dùng cho vũ khí.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cảnh báo rằng kho dự trữ uranium này có thể cho phép Iran chế tạo tới 10 quả bom hạt nhân nếu nước này quyết định vũ khí hóa chương trình hạt nhân của mình. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng điều đó không có nghĩa là Iran đã sở hữu loại vũ khí như vậy.

Theo hướng dẫn của IAEA, vật liệu hạt nhân được làm giàu cao như vậy thường phải được kiểm tra định kỳ hàng tháng.

Báo cáo cho biết thêm, Tổng giám đốc Grossi tái khẳng định "sự ủng hộ hoàn toàn của ông đối với các cuộc đàm phán đang diễn ra (giữa Mỹ và Iran) nhằm tìm ra giải pháp được cả hai bên chấp nhận cho các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, và sự sẵn sàng của ông... để ủng hộ một thỏa thuận cuối cùng".

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