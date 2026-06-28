Học bổng lớn cho sinh viên ngành STEM trong chương trình mới của Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách 111 ngành thuộc 15 nhóm các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng mức học bổng mỗi tháng cho sinh viên từ 3,5 đến 5,5 triệu đồng/ tháng.

Theo Danh mục, sinh viên theo học sẽ được hỗ trợ mức học bổng mỗi tháng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP.

Cụ thể, mức bổng theo tháng được quy định đối với sinh viên theo học chương trình đào tạo tài năng là 5,5 triệu đồng/tháng; Ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản là 4,2 triệu đồng/tháng; Chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có mức học bổng là 3,7 triệu đồng/tháng.

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Đối với học viên trình độ thạc sĩ học chương trình đào tạo tài năng được hỗ trợ 7,4 triệu đồng/tháng; Chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản 6,3 triệu đồng/tháng; Chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng mức học bổng 5,5 triệu/ tháng.

111 ngành học được cấp học bổng cho sinh viên, người học trúng tuyển từ năm 2025 như sau:

Theo Bộ GD&ĐT, các chương trình đào tạo có thể có tên khác tên ngành nhưng được xếp vào một mã ngành đào tạo của một nhóm ngành. Trường hợp ngành đào tạo sửa tên gọi, mã ngành thì chính sách học bổng được thực hiện đối với ngành đào tạo thay thế có nội dung chuyên môn tương đương.

Ngoài ra, nếu phát sinh ngành đào tạo mới thuộc phạm vi các nhóm ngành quy định tại Điều 3 Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét cập nhật danh mục theo quy định. Quyết định cũng giao các cơ sở đào tạo căn cứ danh mục ngành đào tạo được ban hành để xác định đối tượng hưởng chính sách học bổng. Vụ Giáo dục Đại học có trách nhiệm chủ trì theo dõi, rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục khi cần thiết.

Khóa tuyển sinh năm 2025, dự kiến có 22.250 người học đủ điều kiện được hưởng học bổng Chính phủ từ ngày 1/9/2026. Năm 2026, khoảng 30.000 người học dự kiến được cấp học bổng với tổng kinh phí khoảng 1.300 tỉ đồng mỗi năm.

Hiện cả nước có 771.475 người học thuộc các lĩnh vực STEM, chiếm khoảng 29% quy mô giáo dục đại học. Trong đó, có 475.833 người học chính quy thuộc 15 nhóm ngành theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP. Mục tiêu đến năm 2030 là nâng tỷ lệ người học STEM lên 35%, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.